大陸網信辦：擁百萬用戶資料平台海外上市須「網安審查」

▲大陸網信辦。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家互聯網信息辦公室、發展和改革委員會、工信部、市場監督管理總局等十三部門近日聯合修訂了《網絡安全審查辦法》，自2022年2月15日起施行，明確要求掌握超過100萬用戶個人資料的網路平台運營者，赴海外上市必須申報網路安全審查。

據《澎湃新聞》報導，大陸網信辦有關負責人就《辦法》相關問題表示，2021年9月1日，大陸《數據安全法》施行，明確規定官方建立數據安全審查制度。大陸方面據此對《網絡安全審查辦法》進行了修訂，將網路平台運營者開展數據處理活動，影響或可能影響國安等情形納入網路安全審查範圍，並明確要求掌握超過100萬用戶個人資料的網路平台運營者，赴海外上市須申報網路安全審查，主要目的是為了進一步保障網路安全和數據安全，維護國家安全。

至於網路平台運營者赴海外上市申報網路安全審查，可能結果有幾類？該負責人表示，對外開放是大陸的基本國策，始終支持大陸境內企業依法依規合理利用境外資本市場融資發展。申報網路安全審查，可能有以下三種情況：一是無需審查；二是啟動審查後，經研判不影響國家安全的，可繼續赴海外上市程序；三是啟動審查後，經研判影響國家安全的，不允許赴海外上市。

如何理解網路安全審查中涉及的數據處理活動？該負責人說，根據《數據安全法》，數據處理活動包括數據的收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開等活動。《辦法》重點聚焦的是網路平台運營者開展上述數據處理活動，影響或者可能影響國家安全的情形。

網路平台運營者何時申報赴海外上市網路安全審查？該負責人說，網路平台運營者應當在「向國外證券監管機構提出上市申請之前」，申報網路安全審查。

至於赴海外上市網路安全審查如何提交申報資料？該負責人表示，網路安全審查辦公室設在網信辦，具體工作委託「中國網絡安全審查技術與認證中心」承擔。「中國網絡安全審查技術與認證中心」在網路安全審查辦公室指導下，承擔接收申報資料、對申報資料進行形式審查等任務。