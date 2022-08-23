　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30萬張農遊券「不到3千人登錄」　陳吉仲喊話：中秋節烤石斑魚

▲農委會主委陳吉仲今再推廣農遊券3.0，盼帶動買氣。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲今再推廣農遊券3.0，盼帶動買氣。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應中國近來禁止輸入台灣多項農漁產品，農委會自本月8日起，推出農遊券3.0版「六吃興旺」促銷方案，只要購買產銷狀況吃緊的文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆滿600元就可抽200元農遊券，預計發出30萬張，但活動上路2週，目前不到3000人參加登錄活動。

農委會主委陳吉仲上午出席「柚見好秋 企業相挺」推廣記者會，不忘再推農遊券3.0活動，呼籲民眾說：「中秋節吃文旦，也別忘了烤石斑魚」，也感謝配合農遊券活動的合作業者及四大農漁產電商平台，和農委會共組台灣國家隊，為國內農漁產品產銷打拚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，根據農委會水保局最新統計，「六吃興旺」農漁產促銷方案，截至昨天（22日）傍晚6時為止，共有720家業者參加活動，總登錄筆數僅有2749筆，總登錄金額為268萬9860元，與農委會祭出的30萬張農遊券，還有很多獲獎機會，提醒民眾把握機會。

農委會水利局指出，消費者可以利用農遊券APP，開啟「店家查詢」，點選「剝文旦吃石斑」活動，即可以縣市區域或關鍵字查詢銷售店家，一個手機號碼可登錄一次抽獎機會，農委會預計10月5日抽出30萬名幸運兒，獲得農遊券民眾可於10月5日至12月5日到全台3500家合作業者使用農遊券消費折抵。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
身旁8年級「隨便都買上千萬房」　他驚都做這1行
颱風環流「今晚開炸雨彈」！雨最猛區域出爐
快訊／狠殺台南2警！林信吾「殺人、竊盜、強盜罪」移送地檢
帳戶多了近2300萬！他打電話想更正...得知中頭獎「嚇到發
警察用槍責任「改國賠」　警械使用條例已躺立院1年半

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

有點黏又不會太黏！用對方法讓12星座更依賴你

颱風環流「今晚開炸雨彈」雨最猛區域出爐！氣象局曝發海警機率

最快與最慢的連結！糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站　最快10月通車載客

亞洲警察不敢拔槍？網刷「1國家」沒在客氣　喊話台灣：學學吧

半小時就1人罹患大腸癌　醫師籲留意7大症狀定期受檢

「台式龐克」歌舞野台戲免費看！《我是天王星》10月起全台巡迴

30萬張農遊券「不到3千人登錄」　陳吉仲喊話：中秋節烤石斑魚

殺警案「最衰通緝犯」是他學生！老師鐵口：臉一看就知　下場尷尬

開天價卡關！日華議員向小英喊話盼買日本車廂　高鐵公司回應了

無人大街突湧出一群警察！圍捕林信吾影片曝　網驚：太會藏

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

有點黏又不會太黏！用對方法讓12星座更依賴你

颱風環流「今晚開炸雨彈」雨最猛區域出爐！氣象局曝發海警機率

最快與最慢的連結！糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站　最快10月通車載客

亞洲警察不敢拔槍？網刷「1國家」沒在客氣　喊話台灣：學學吧

半小時就1人罹患大腸癌　醫師籲留意7大症狀定期受檢

「台式龐克」歌舞野台戲免費看！《我是天王星》10月起全台巡迴

30萬張農遊券「不到3千人登錄」　陳吉仲喊話：中秋節烤石斑魚

殺警案「最衰通緝犯」是他學生！老師鐵口：臉一看就知　下場尷尬

開天價卡關！日華議員向小英喊話盼買日本車廂　高鐵公司回應了

無人大街突湧出一群警察！圍捕林信吾影片曝　網驚：太會藏

小S現身六福村「誇張裝扮」被側目！　眼尖粉絲抓包：一看就是妳

驚悚！北投女騎士「螃蟹式左轉」遭水泥車擊落　網：命撿來的

林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

金控利益衝突規範被掃到！　新光金總經理吳欣儒夫婿恐丟華南金董事

全台最大玩具共享園區年底動工　台塑生醫王瑞瑜加碼捐千萬

無法釋懷！好兄弟14年前遭奪槍殺害　彰化縣警局警官泣不成聲

愛犬躲草叢她一眼認出「太簡單了吧」　千人找到眼花...到底在哪？

出遊踩點必去！超商「5大人氣卡通門市」　獨家七龍珠主題店在林口

攝護腺肥大「腫如棒球」！他頻卡尿卻因「這病」不敢動刀　

身旁8年級「隨便都買上千萬房」　他驚都做這1行！網認證：超敢衝

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

馬鞍恐成中颱！今晚變天明後雨最大

把曹瑞傑當兒！叔摸臉「體溫由溫變冷」心痛

鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

師深夜傳Line「穿這樣我受不了」　大三妹：不敢讀

殺警嫌逃獄一週「法務部不敢講」！鄉民怒：2警枉死

林信吾「犯案5動作」眾人怒吼：能判死了吧

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

最強轉運！4生肖「處暑」過後旺爆

公公深夜敲門問：寶寶睡了沒　媳嚇到回娘家

快訊／1300元國旅補助9/8截止

FB湧酸民！陳偉捷國中師曝「刪文真相」

2警殉職「他驚名字好熟悉」　找出紅色1物噴淚

更多熱門

相關新聞

昨遭消基會嗆該下台　陳吉仲今冷回：做不好隨時負任

昨遭消基會嗆該下台　陳吉仲今冷回：做不好隨時負任

消基會昨（19日）公布石斑魚檢測全合格未含禁藥，卻遭農委會主委陳吉仲回嗆消基會是中共同路人，消基會隨後反批陳吉仲不適任，面對媒體今（20日）追問回應，陳吉仲今天只是冷靜回覆，政務官做不好，本來就該隨時負起所有責任，並強調照顧農漁民是最重要目標，也將焦點回歸石斑魚檢驗，強調兩個檢測都是透過科學證據證明安全無虞。

遭批「中共同路人」　消基會反嗆陳吉仲才該下台

遭批「中共同路人」　消基會反嗆陳吉仲才該下台

石斑魚之亂！陳吉仲怒嗆：中共的消基會

石斑魚之亂！陳吉仲怒嗆：中共的消基會

劉建國立院現場促銷1.8萬公斤文旦挺柚農

劉建國立院現場促銷1.8萬公斤文旦挺柚農

農委會推文旦網購專區　滿千送百抽好禮

農委會推文旦網購專區　滿千送百抽好禮

關鍵字：

陳吉仲農遊券

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面