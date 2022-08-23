30萬張農遊券「不到3千人登錄」　陳吉仲喊話：中秋節烤石斑魚

▲農委會主委陳吉仲今再推廣農遊券3.0，盼帶動買氣。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應中國近來禁止輸入台灣多項農漁產品，農委會自本月8日起，推出農遊券3.0版「六吃興旺」促銷方案，只要購買產銷狀況吃緊的文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆滿600元就可抽200元農遊券，預計發出30萬張，但活動上路2週，目前不到3000人參加登錄活動。

農委會主委陳吉仲上午出席「柚見好秋 企業相挺」推廣記者會，不忘再推農遊券3.0活動，呼籲民眾說：「中秋節吃文旦，也別忘了烤石斑魚」，也感謝配合農遊券活動的合作業者及四大農漁產電商平台，和農委會共組台灣國家隊，為國內農漁產品產銷打拚。

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不過，根據農委會水保局最新統計，「六吃興旺」農漁產促銷方案，截至昨天（22日）傍晚6時為止，共有720家業者參加活動，總登錄筆數僅有2749筆，總登錄金額為268萬9860元，與農委會祭出的30萬張農遊券，還有很多獲獎機會，提醒民眾把握機會。

農委會水利局指出，消費者可以利用農遊券APP，開啟「店家查詢」，點選「剝文旦吃石斑」活動，即可以縣市區域或關鍵字查詢銷售店家，一個手機號碼可登錄一次抽獎機會，農委會預計10月5日抽出30萬名幸運兒，獲得農遊券民眾可於10月5日至12月5日到全台3500家合作業者使用農遊券消費折抵。