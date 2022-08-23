看手相被告知有凶兆　男子深信「往前走188步不回頭」結局慘

▲男子看手相被告知有凶兆，殊不知遇到神棍騙局。（示意圖/Unsplash）

記者任以芳／綜合報導

廣西柳州市發生神棍詐欺事件。一名潘姓男子在醫院附近遇到陌生人搭訕，表示可以免費看手相。事後，該名陌生男子稱自己是大師能解厄運，告訴潘男「只要往前走188步不要回頭」就能解運，同時退還錢財。潘男真的照做，結果超慘。

陸媒《光明網》報導稱，受害人潘先生日前去柳州紅巖路醫院看病，回程遇到一名40多歲的男子過來搭訕，說免費看手相。潘男覺得好奇，就給他「算上一卦」。

這位自稱「大師」男子右手手腕用紅繩繫著鈴鐺，地上擺放著一張紙，紙上寫著很多關於命數變化的文字，以及兇、吉。邊看手相邊搖鈴鐺，說潘男將遇到「凶兆」，必須花錢消災。

▲假大師欺騙受害人，「往前走188步不要回頭」，前後三人上當。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這時，旁邊男子一搭一唱稱，「大師算得很準，可以支付99、168、188、199元（人民幣）等吉利的錢數，錢給得越多，則表示誠意越大。」

沒想到潘男真到相信，先後支付988元、888元、488元，總計2364元，換算台幣1萬多。冒充大師的男子告訴潘男解運辦法，「前走188步不準回頭，走夠步數後再把錢財退還。」結果，潘男走完188步後一回頭，所有人早已落跑。

事後，柳州鵝山派出所民警連日追蹤調查，發現該詐騙集團多在柳州市幾家醫院附近作案，迅速鎖定住所，成功逮捕四名嫌疑人。

詐騙主嫌莫姓男子供稱，自己根本不是大師，只是一名工廠退休職工，團伙成員都是以前的老朋友，退休後沒有找工作，一起組團詐騙「賺外快」，近期作案3起，詐騙事主共計5000多元。目前，4名詐騙成員已被刑事拘留。