▲蘇貞昌23日視察苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

台南員警曹瑞傑、凃明誠22日追查機車竊盜案時，遭嫌犯林信吾持刀割喉殺害，林嫌逃亡17小時於新竹落網。針對外界要求執行死刑，行政院長蘇貞昌說，一定會從嚴究辦，而對於相關死刑執行，由法務部依權責辦理。

27歲曹瑞傑、36歲凃明誠22日上午11時48分，於安南區北汕尾三路追緝竊盜通緝犯時，遭林嫌襲擊，雙手、脖子、臉部多處刀傷，其中一人頸部出現20公分長的撕裂傷，現場留有大片血跡，警車右側也有數個彈孔，2人經緊急送醫搶救後宣告不治。

根據警方調查，林信吾是明德外役監逃犯，犯案後先是騎偷來的贓車到土城高中清洗、脫下衣帽，再搭計程車前往赤崁樓附近，接著搭公車到台南市立醫院，雖然身上有傷但沒有就醫。下公車後，林嫌再轉搭計程車至火車站，搭火車到新營後又偷另一輛機車去搶超商，棄車後再搭白牌計程車南下高雄，接著搭和欣客運轉向北上，但此時已被警方掌握行蹤，於今晨4點41分在新竹下車時落網。

蘇貞昌說，2位員警盡忠職守，卻不幸因公殉職，我們感到非常痛心不捨。這個重大刑案發生第一時間，蔡總統和我立刻要求徐部長、黃署長專程南下指揮緝兇，並且照顧受難警員家屬，給予安慰並從最優撫卹。

蘇貞昌表示，也特別感謝全國員警在第一時間、最短的時間內，就緝獲殺警兇徒，一定會從嚴究辦，而對於相關死刑執行，由法務部依權責辦理。