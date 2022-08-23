近10年外役監逃犯高達39人　監委2年前曾示警要求改善「防逃規劃」

▲林信吾押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝）

記者詹宜庭／台北報導

台南員警曹瑞傑、凃明誠22日追查機車竊盜案時，遭到40多歲的明德外役監逃犯林信吾殺害不幸殉職，林嫌逃亡17小時於新竹落網。不過，對於外役監屢傳犯人逃逸一事，監察委員林國明、蘇麗瓊早在2020年就曾提出警示，要求法務部及矯正署檢討改進，針對受刑人逃獄刑責及外役監篩選及防逃規劃全面改善，豈料卻還是發生憾事。

林信吾22日持彈簧刀殺害台南市警員曹瑞傑、凃明誠，犯案後於深夜11點30分左右在台南市新營區和平路的超商搶劫，得手大約7000多元後，在新營區延平路棄車，23日凌晨1點多搭上和欣客運北上新竹，並於清晨4點36分在客運站落網。

據了解，40多歲的林信吾是明德外役監的逃犯，有強盜前科；根據民間司法改革基金會定義指出，外役監是一種較為開放且低度戒護的監獄類型，四周並無高牆圍繞，不僅可以在沒有監獄人員監視及上手銬腳鐐的情況下於室外工作，假日還可以回家探親並擁有穩定收入。

如此低戒備監獄之逃獄事件頻傳，據監察院新聞稿指出，「近10年來，相較於一般監獄脫逃8人，各外役監脫逃受刑人卻高達39人，且最近2年，自強及明德外役監獄連續發生12起受刑人脫逃事件，頻率顯著增加。」對此，監察委員林國明、蘇麗瓊早於2020年提出警示，要求法務部及矯正署檢討改進，針對受刑人逃獄刑責及外役監篩選及防逃規劃全面改善，豈料卻還是發生憾事。

針對台南殺警案嫌犯24小時內落網，總統蔡英文23日表示，感謝中央及地方警政單位全力偵辦，第一線員警不眠不休，在最短時間將嫌犯逮捕到案，守護民眾及維護社會安全，也讓國人安心，「政府維護治安的公權力，絕對不容許任何挑戰，打擊犯罪也絕對不會手軟」。

▼監委早於2020年就針對外役監逃犯現象提出警示。（圖／翻攝自監察院網站）

