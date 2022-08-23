當1天通緝犯！他最後PO文「凹蠻要有限度」留言炸了　警政署長回應

網搜小組／劉維榛報導

昨（22）日台南員警曹瑞傑、凃明誠遭割喉殉職，而逃亡近280公里的嫌犯林信吾，終於在今清晨新竹市落網，引發全台公憤。不過最衰苦主是另一名「陳姓男子」，由於一度被認為嫌犯，一票網友朝聖他的臉書，紛紛驚呼「亂留言亂罵的人，現在已經開始找昨天的留言要刪除了」、「一夜之間成為首富」。

▲殺警兇嫌林信吾在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）



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曹瑞傑與凃明誠昨日在追查竊盜通緝犯時，不料遭持刀歹徒攻擊殉職。由於當時嫌犯林信吾下落不明，一度傳出陳姓男子就是兇嫌，導致陳男臉書被肉搜。他的最後一則貼文是在去年2月23日，寫著「凹蠻也要有個限度。該我了，最好都吞下去。」

直到今日清晨逮捕到林信吾後，才終於還給陳男清白。針對警方第一時間公布犯嫌為陳姓男子，稍早警政署長黃明昭說明，因陳男有遭到通緝，且為台南安南區本地人，有地緣關係，警方在秉持著不排除任何可能的情況之下，鎖定其為嫌疑人，但事後陳男也主動投案，在多方比對之下，確定排除他為犯嫌，但詳細的細節仍需由偵辦單位進一步調查釐清。

如今真相大逆轉，陳男臉書短短一天湧入近5000則留言，底下網友直呼，「哥醒了嗎？開始截圖賺錢了」、「沒人比他衰小了」、「一堆可憐的網路跟風仔」、「支持提告，哥」、「做個紀錄，看看有多少人會刪留言」、「刷好久...都還沒看到遙遠的一樓」、「有夠衰被誤通緝，出來記得去簽樂透，一定會中大的」、「一夜之間成為首富」、「捷哥財富自由之後，記得發雞排啊」。

目前最新消息，明德外役監典獄長稍早出面說明，表示林信吾因犯下強盜案件而入監服刑，並於2021年12月21日進入明德外役監，根據外役監受刑人返家探視辦法，林信吾的刑期可每三個月申請返家探視，而他3月間也曾返家過，當時一切正常，並準時返監，而此次他再度提出申請，外役監也核准他於8月13日下午2時放假外出，並規定其15日必須返監，但卻逾假未歸。

典獄長表示，外役監發現後立即聯繫家屬了解情況，同時也通報警方協尋，並函請地檢署偵報，亦多次連絡家屬，請家屬規勸其返監執行，惟家屬表示不知其下落，外役監一切依照規定進行。對於此次殺警案發生，外役監表示，未來會加強考核，另外也對此案深表遺憾，也對家屬致上最深的哀悼之意。

▼昨日陳男就被網友灌爆。（圖／翻攝臉書）



▼真相大逆轉，亂說話的網友恐GG了。（圖／翻攝臉書）

