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好市多咖啡豆「出包」急召回！受潮恐產生1毒素　專家曝嚴重後果

▲▼好市多,Costco。（圖／記者施怡妏攝）

▲好市多傳出有咖啡豆包裝沒封好，業者緊急通知消費者退貨。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

一天一杯咖啡已是許多台灣人的日常習慣，不少人也會自行買咖啡豆沖煮，不過近日卻傳出美式賣場好市多所販賣的一款咖啡豆因包裝沒有封好，恐導致咖啡豆受潮、發霉，並產生「赭麴毒素A」累積在人類體內，引發腎臟病變、致癌的風險。目前賣場已通知消費者儘快將該商品退貨。

根據《東森新聞》報導，好市多近日通知，「有機蘇門答臘咖啡豆」因部分商品包裝袋封口不完全，請5月22日至6月9日期間有購買該商品的消費者不要食用，並將商品帶回賣場退貨。好市多也強調，會員只要有購買記錄，即使沒留下包裝，還是可以回賣場退貨。

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▲咖啡豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲咖啡豆受潮、發霉，恐產生「赭麴毒素A」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

毒理專家招名威教授過去就曾提醒，咖啡豆、咖啡粉一旦受潮發霉，就很可能會產生十分頑強的「赭麴毒素」，其中又以赭麴毒素A毒性最強，一旦誤食赭麴毒素A，就很容易累積在人類體內，不易去除，即使利用煮沸或是高溫（200℃）持續燒烤5分鐘，至多也只能破壞7成的毒素，若重烘焙10～20分鐘，甚至至少還有2成仍具有此毒性。

據了解，赭麴毒素是一種由黴菌所產生的二級代謝產物，與黃麴毒素類似，廣泛散布於土壤及空氣中，在潮濕的環境中尤易滋長。赭麴毒素主要分為A、B及C最為重要，其中赭麴黴毒素A具有腎臟毒性及致癌性，可能導致腎臟病變；世界衛生組織（WHO）及國際癌症研究組織（IARC）也將赭麴毒素A列為2B類對人可能致癌之物質。

衛福部食藥署指出，玉米、大麥、小麥、燕麥等穀物及堅果、辣椒、咖啡豆都曾被發現受到赭麴毒素A污染，食物一旦被赭麴毒素汙染，就難以完全去除。長期貯放的咖啡豆，若溫度、濕度或通風控制不當，都可能增加赭麴毒素A污染風險，所以在選擇咖啡豆時，應該盡量選擇乾燥且新鮮的產品為宜。

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美式賣場咖啡豆「出包」急召回！受潮恐產生1毒素

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