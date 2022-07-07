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港點吃剩一顆蒸餃「驚見蟑螂」崩潰　店家作法讓兩派網友戰翻

民眾吃港點蒸餃吃到最後一顆發現一隻小的死蟑螂，他透露店家反應並詢問其他網友是否可以接受。（圖／翻攝自爆料公社）

▲民眾吃港點蒸餃吃到最後一顆發現一隻死掉的小的蟑螂，但店家反應讓網友吵翻。（圖／翻攝自爆料公社）

一名網友到了餐廳吃港式飲茶，沒想到點了一籠港點後，竟然在吃了前兩顆後，發現最後一顆蒸餃緊貼了一隻小蟑螂屍體，網友上網詢問「消費者能夠訴求的權益，至少可以到什麼程度」，並透露當下店家的作法，意外掀起兩派網友討論。

店家當下退掉蒸餃錢，並將茶水與服務費取消。（圖／翻攝自爆料公社）

▲店家當下退掉蒸餃錢，並將茶水與服務費取消。（圖／翻攝自爆料公社）

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網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，點了一籠蒸餃當中有3顆蒸餃，正當他吃下兩顆後，發現最後一顆旁邊有一隻死掉的小蟑螂，緊貼在蒸餃旁。當下他立刻叫了店員，店員也回報店經理處理，並透露店家把這項餐點（三顆蒸餃）退單，也免去整桌茶水以及服務費，但其它餐點仍照算。對此，他也發問消費者能夠訴求的權益，至少可以到什麼程度呢？

不少網友認為，「直接衛生局投訴」、「通常應該要整桌招待」、「就算他補新的一籠也不敢再吃」、「這種處理方式我會直接拒絕，後面再提什麼免單也不用了，起毛子的問題，並直接打電話給記者跟環保局，去招呼這間店，餐點有出現問題，本來就應該全部免單，這如果在美國應該會被告到翻掉」。

但也網友認為沒那麼嚴重只是意外，「通常我只會請他們下次要多注意，就這樣」、「吃到剩一顆確實很難叫人信服」、「請公布店家」，也有人認為「可以到什麼程度，取決於你心裡的那一把尺！雙方無法達成共識，那就是找記者放大並通知衛生局～如果說是名店或是連鎖店，能爭取的遠超越您的想像唷～但是以上方式是不得已才走上的，如果說是我，至少這餐要免費，再加上下回優惠卷即可～」。

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