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俄兵「141頁回憶錄」揭俄烏戰爭真相：用我們的屍體血洗烏克蘭

▲▼俄兵斐拉提耶夫（Pavel Filatyev）「141頁回憶錄」揭俄烏戰爭真相。（圖／翻攝推特） 

▲斐拉提耶夫受夠政府的謊言，決定發聲。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭後，軍隊亂象問題也隨之曝光，部隊駐地在克里米亞的傘兵斐拉提耶夫（Pavel Filatyev）回憶，當初長官對底下官兵宣稱要進行一場例行演習，但實際上，這支裝備簡陋陳舊的隊伍是受命動身入侵烏克蘭的部隊之一。斐拉提耶夫事後在網路上發表長達141頁的戰爭回憶錄，描述混亂的部隊從上到下都出現嚴重問題，從友軍誤傷到為了領大額補貼自傷，再到指揮官因恐懼亂了陣腳等，是至今以俄方觀點最詳盡的紀錄。

《華盛頓郵報》報導，斐拉提耶夫的141頁戰爭回憶錄於本月上傳，張貼在俄羅斯國內與臉書類似的社群媒體「Vkontakte」上，記錄了烏南戰區的情況，包括赫爾松地區以及尼古拉耶夫（Mykolaiv），幾乎記錄了每天的情況，並以日期標註。

▲▼俄兵斐拉提耶夫（Pavel Filatyev）「141頁回憶錄」揭俄烏戰爭真相。（圖／翻攝推特）

▲俄軍體系著重空降兵團，斐拉提耶夫是其中一員。（圖／翻攝推特）

內容描述一隻混亂的部隊，指揮官混亂無章全是恐懼，部隊裝備陳舊甚至生鏽，小部隊因為缺乏後勤補給，在占領區內強搶民眾食物，戰事停滯不前，士氣降至谷底。他說有士兵為了政府承諾的5萬美元，寧願拿槍射自己的腿，其他願意對著敵方開火的部隊，卻誤傷友軍導致同袍幾乎「滅團」。他痛批克里姆林宮開戰根本在道德上站不住腳，俄國國營媒體的鋪天蓋地的宣傳都只是為了幫官方找藉口。

「他們決定要在這場戰爭中，以我們的屍體血洗烏克蘭」，斐拉提耶夫寫道。

《華郵》透過通訊軟體Telegram聯繫上斐拉提耶夫，他說自己明白把這些東西全部揭露於網上是冒著危險的，但紀錄上仍在軍隊裡的他，實際上已經透過人權組織「Gulagu.net.」逃離俄國。他拒絕表明現在身在何處。

現年34歲的傘兵斐拉提耶夫服役的軍團為俄羅斯第56空降團，2月24日俄國宣布對烏克蘭展開「特別軍事行動」，同月底，他的部隊收到命令前往烏克蘭作戰，但指揮官只說是「例行演習」。他於4月初受傷撤回後方，之後便著手寫下關於這場戰爭的回憶錄。

▲▼俄兵斐拉提耶夫（Pavel Filatyev）「141頁回憶錄」揭俄烏戰爭真相。（圖／翻攝推特）

▲斐拉提耶夫表示，部隊裡大部分人都不滿普丁和長官的決策。（圖／翻攝推特）

報導摘錄部份內容

2月15日：入侵前的準備

我到了訓練場地（在克里米亞的Staryi Krym）。我們整個中隊，大約40人，全睡在鋪著木板的帳篷裡，裡頭有一個臨時搭起的爐子。就算在車臣，我們只睡在帳篷或小泥屋裡，生活環境都還比較好。我們在這裡根本沒地方能盥洗，食物也很糟糕。我和其他大約5個比較晚到的人，甚至連睡袋、迷彩服、防彈衣和頭盔都領不到。

我最後還是拿到步槍了，結果它的皮帶斷了，生鏽而且一直卡住，所以我用油清理了好一段時間，試圖把它用好。

大約2月20日，每個人都收到同樣一道命令，要求我們打包輕裝，盡速集結出發。我們原本是要在某個不知名的地點行軍，有些人還開玩笑說我們可以攻打烏克蘭，3天內就可以拿下基輔，但那時候我就已經知道這不是開玩笑的時候了。我說如果發生這種事情，我們3天內什麼屁都拿不下。

時間快轉至入侵發動當天。

2月24日：毫無計畫地栽進一場戰爭

大約清晨4點，我再次睜開眼睛，聽見一聲長嘯，接著一陣隆隆聲，然後大地都在晃動。我聞到空氣中有火藥味，從卡車內看出去，整片天空都被大量射擊火光照亮。

當時不清楚發生什麼事，誰從哪裡對誰射擊都不知道，但我對飢餓、口渴和睡眠不足的感覺很快就消失了。一分鐘後，我點燃一根香菸然後起床，才搞清楚是我們車隊前方10至20公里處的地方在開火。我周遭的每個人都醒了，紛紛點燃香菸，人群中有人低語，「開始了。」我們必須要有計畫。

車隊開始動起來，緩慢前進。我看見民宅內開始亮起燈，人們從窗戶和5層樓高的住家陽台探出頭來。

...指揮官試著提振大伙士氣。他要我們繼續前進，把卡住的裝備留在原地，還要所有人都準備好和敵軍交火。他用非常無畏的語氣說這番話，但我從他眼裡看出，連他自己都怕死了。

2月25日：沿路收屍

...大約下午4點，我們的車隊轉彎提在一處樹林裡，指揮官告訴我們，前方看見烏軍的BM-21火箭炮，所有人準備面對砲擊，要立刻挖出愈深的坑愈好，這時我們的車子也都要沒油了，部隊通訊也出了問題。

我和前面車隊的說話，他們說他們是11旅的，現在只剩下50個人，其餘的八成都戰死了。

3月1日：野蠻人般的行為

我們徒步進入赫爾松...（大約傍晚5點30分）我們抵達了赫爾松海港。天色已經按下來，在我們前方的部隊已經占領了這座城。

所有人看起來都累壞了，變得很瘋狂。我們進入建築物內找食物、水和可以洗澡睡覺的地方，有的人開始把電腦或任何有價值的東西搶走。

...我們像野蠻人一樣什麼都往嘴裡塞，那裡只有燕麥、麥片、果醬、蜂蜜和咖啡，大家什麼都不在乎，我們已經被推到極限了。

在斐拉提耶夫的回憶錄中，他還描述幾進崩潰的大兵朝自己的腿開槍，打的就是趕快離開戰場，同時還能拿到政府承諾的5萬美元的算盤。

斐拉提耶夫4月中眼睛受傷恐導致失明，才被部隊送至後方。他控訴俄軍是「一支霸凌自己士兵的軍隊」，「我告訴你一個秘密，在軍隊裡的大多數人都不滿戰場上發生的事情，不滿政府和他們的指揮官，我們不滿普丁和他的政策，不滿從沒有當過兵的國防部長。」

「我不能再眼睜睜看著一切發生，卻什麼話都不說」，斐拉提耶夫表示整場戰爭的動機和主要敵人都是假的，政府的大內宣只是不斷對人民搧風點火。

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