俄羅斯轉能源戰「斷供天然氣」　歐洲將迎來最寒冷冬天

▲俄羅斯停供天然氣給歐洲。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

俄羅斯和烏克蘭戰爭未歇，歐洲人今年將迎來沒有俄羅斯供應天然氣的寒冷冬天。目前保加利亞、丹麥、芬蘭、荷蘭和波蘭已遭遇天然氣供應減少，許多人認為，俄羅斯總統普丁正在利用能源供應作為戰略武器，向那些因俄烏戰爭而對俄羅斯實施制裁的國家施加壓力。

俄羅斯天然氣工業股份公司 （Gazprom）的主要氣田位於西伯利亞西部的鄂畢灣附近，而未來的主要氣田則位於亞馬爾半島，公司還擁有近158,200公里的天然氣輸氣幹道，是世界最大規模的天然氣運輸系統。

根據外媒報導，自7月底以來，俄羅斯停止向拉脫維亞供應天然氣，而當地民眾一直都在調整跟適應。住在俄羅斯邊境附近的城市雷澤克內（Rezekne）的拉蒂尼克斯（Juons Ratiniks）說，能源價格實在太高，「以至於我們切斷連接城市管線的熱水，自行安裝熱水爐」。

8月底經由北溪天然氣管線（Nord Stream）向德國輸送的俄羅斯天然氣供應作業將暫停幾天，為今夏的第二次停工。雖然表面上是為了維護，但柏林指責，其實是因為西方對俄羅斯實施制裁，才會決定提只供應天然氣。總體而言， 歐洲各國政府正面臨天然氣缺乏和工廠被迫停止運營。

天然氣對許多國家來說非常重要，尤其是德國需要它的重工業，以至於它免於歐洲對俄羅斯的制裁。經濟學家奧克森福德（Matt Oxenford）說，礙於目前的天然氣基礎設施，「德國無法在不減少需求的情況下補足俄羅斯天然氣減少的80%」，且德國是工業供應鏈的中心，將對整個歐洲產生連鎖反應。