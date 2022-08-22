　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯轉能源戰「斷供天然氣」　歐洲將迎來最寒冷冬天

▲天然氣。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯停供天然氣給歐洲。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

俄羅斯和烏克蘭戰爭未歇，歐洲人今年將迎來沒有俄羅斯供應天然氣的寒冷冬天。目前保加利亞、丹麥、芬蘭、荷蘭和波蘭已遭遇天然氣供應減少，許多人認為，俄羅斯總統普丁正在利用能源供應作為戰略武器，向那些因俄烏戰爭而對俄羅斯實施制裁的國家施加壓力。

俄羅斯天然氣工業股份公司 （Gazprom）的主要氣田位於西伯利亞西部的鄂畢灣附近，而未來的主要氣田則位於亞馬爾半島，公司還擁有近158,200公里的天然氣輸氣幹道，是世界最大規模的天然氣運輸系統。

根據外媒報導，自7月底以來，俄羅斯停止向拉脫維亞供應天然氣，而當地民眾一直都在調整跟適應。住在俄羅斯邊境附近的城市雷澤克內（Rezekne）的拉蒂尼克斯（Juons Ratiniks）說，能源價格實在太高，「以至於我們切斷連接城市管線的熱水，自行安裝熱水爐」。

8月底經由北溪天然氣管線（Nord Stream）向德國輸送的俄羅斯天然氣供應作業將暫停幾天，為今夏的第二次停工。雖然表面上是為了維護，但柏林指責，其實是因為西方對俄羅斯實施制裁，才會決定提只供應天然氣。總體而言， 歐洲各國政府正面臨天然氣缺乏和工廠被迫停止運營。

天然氣對許多國家來說非常重要，尤其是德國需要它的重工業，以至於它免於歐洲對俄羅斯的制裁。經濟學家奧克森福德（Matt Oxenford）說，礙於目前的天然氣基礎設施，「德國無法在不減少需求的情況下補足俄羅斯天然氣減少的80%」，且德國是工業供應鏈的中心，將對整個歐洲產生連鎖反應。

►燕麥杏色「九陽豆漿機」快閃特價2680元！高顏值又超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
2警追通緝犯殉職　徐國勇曝「撫恤金額」
曹瑞傑和阿嬤有1約定！家屬慟：為什麼是你
2警遭割喉！徐國勇下令：大膽用槍　醫「1句話嘆警察多難為」
殺警嫌陳偉捷已婚　鄰居：他很少回家...看到會點頭打招呼
陳偉捷劫配槍連6轟！　2死慘案警車血腥彈孔曝
陳偉捷「贓車丟土城高中」！警全副武裝搜索校園畫面曝
台灣10大殺警案／11人殉職！台南2警遭割喉　治安史上最嚴重
快訊／陳偉捷殺人「犯案畫面曝光」！　露詭異笑容

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2點全露！素食正妹衝LV專櫃「潑血怒吼」　為救動物脫了

普丁傳健康急速惡化！親信曝快不能主持會議　已頻繁使用替身

日本「2023國防預算」破5.5兆創新高！　提高戰力與中國抗衡

澳洲最新調查：澳洲人比台灣人更擔憂中國短期內動武

「蛇王」捕獲毒蛇當圍巾繞脖子上！　遊街炫耀下秒慘被活活咬死

西班牙野火延燒6天終於趨緩　確認「無任何活性火線」解除撤離令

俄羅斯轉能源戰「斷供天然氣」　歐洲將迎來最寒冷冬天

死了24小時才被發現！女回家遭3犬包圍　「啃咬100口」全身傷慘死

希臘跑者參賽「遭閃電擊中」1死1重傷　魂斷海拔1千多米

日經：若爆台海危機　「全球經濟制裁中國」代價2.6兆美元

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

2點全露！素食正妹衝LV專櫃「潑血怒吼」　為救動物脫了

普丁傳健康急速惡化！親信曝快不能主持會議　已頻繁使用替身

日本「2023國防預算」破5.5兆創新高！　提高戰力與中國抗衡

澳洲最新調查：澳洲人比台灣人更擔憂中國短期內動武

「蛇王」捕獲毒蛇當圍巾繞脖子上！　遊街炫耀下秒慘被活活咬死

西班牙野火延燒6天終於趨緩　確認「無任何活性火線」解除撤離令

俄羅斯轉能源戰「斷供天然氣」　歐洲將迎來最寒冷冬天

死了24小時才被發現！女回家遭3犬包圍　「啃咬100口」全身傷慘死

希臘跑者參賽「遭閃電擊中」1死1重傷　魂斷海拔1千多米

日經：若爆台海危機　「全球經濟制裁中國」代價2.6兆美元

甲子園冠軍出爐！仙台育英制霸全日　他夯出滿貫砲曾臥病在床1個月　

「以露營車為家」台人不流行？　鄉民曝1原因：很難受

台南2警追通緝犯殉職！徐國勇曝「撫恤金額」：錢只是最低的彌補

南僑7月營收16.04億元、年增7.48%　擴大異業結盟共創商機

父子麥當勞慶生挨批「太寒酸」　林韋君罕見回嗆酸民：自以為是！

快訊／今15架共機擾台　11架踰越海峽中線

立院疫苗採購8立委曾調閱　蔣萬安入列、賴香伶看最多次

小看女人購物力！柴陪媽血拼不耐煩　無奈「折手饋頭」：好了沒？

第19屆智鐵決賽結果出爐　世新校長陳清河：未來繼續投入心力

原子少年爆紅首登潮流活動比帥　林佳辰曝私下習慣：鞋穿到破為止

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

富商尪被捕　脫衣舞孃連生21寶慘了

抗議女突脫衣！德總理猛盯「車頭燈」被抓包

從沒和異性交往！女被掰直愛上大叔

搭飛機別穿涼鞋拖鞋　空服員曝危險

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

單親媽「下海拍A片」養14孩！13年後現況曝光

「普丁大腦」俄學者女兒車內遭炸死

正妹突失智忘記名字　竟是家中這生物害的

中獎彩券被咬爛！主人寄「凶手照」給彩券公司

「豬仔」跳河逃柬！2蛇頭落網竟是自己人

普丁心腹女兒被炸死　真兇是自己人

車門把手夾餐巾紙　女一碰瞬間中毒

李顯龍：星國男男性行為將不再違法

德總理遇裸女抗議　要求禁運俄羅斯天然氣

更多熱門

相關新聞

普丁心腹女兒被炸死　真兇是自己人

普丁心腹女兒被炸死　真兇是自己人

普丁親密盟友杜金（Aleksandr Dugin）的女兒20日晚間死於汽車炸彈攻擊，莫斯科菁英人人自危，並且擔心爆發政變。多名分析人士指出，這場暗殺更可能是俄羅斯安全部門所為，甚至直指俄國聯邦安全局（FSB）的抵抗份子暗中策畫，就是為了恐嚇效忠克里姆林宮的人們，最終目標則是推翻普丁政權。

俄加大部署施壓！基輔否認炸死杜金愛女

俄加大部署施壓！基輔否認炸死杜金愛女

德總理遇裸女抗議　要求禁運俄羅斯天然氣

德總理遇裸女抗議　要求禁運俄羅斯天然氣

札波羅熱核電廠遇襲引憂　美英法德籲軍事克制

札波羅熱核電廠遇襲引憂　美英法德籲軍事克制

俄羅斯重大車禍　貨車撞小巴士至少16人亡

俄羅斯重大車禍　貨車撞小巴士至少16人亡

關鍵字：

歐洲俄烏戰爭天然氣歐洲俄羅斯烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／追竊盜通緝遭割頸！台南兩警雙雙宣告不治

即／狠殺台南2警！　竊盜通緝犯正面曝光

快訊／台南2警追逃犯重傷！均無心跳搶救中

余苑綺老公心碎首發聲！「生前病床照曝」

余苑綺「錄遺言告別」自責：女兒不孝！影片內容曝

「連千毅幕後大哥」深夜發飆：你耍老大？搞不清楚狀況

每天1杯這飲品　腸癌風險狂降26%

余苑綺禁油炸燒烤仍癌逝！營養師揭6類食物必吃

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了！「心疼反應曝」

台南警追通緝犯2死！「1警槍、24子彈」全不見

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

快訊／台南2員警執勤遇刺殉職　游錫堃震怒：一定要判死刑！

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

快訊／台南2警遭襲雙亡！　黃偉哲發聲了

快訊／割喉殺2警！嫌犯車牌曝　警下令圍捕

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面