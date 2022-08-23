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激戰6個月近9千烏軍陣亡　俄排除和平終戰可能性

▲▼烏克蘭南部尼古拉耶夫州沃茲涅先斯克（Voznesensk）受砲擊，而附近就是烏克蘭第二大核電廠。（圖／路透）

▲俄烏激戰6個月，已有9000烏軍陣亡。（圖／路透） 

文／中央社

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭將滿6個月，烏克蘭軍方今天表示，迄今已有近9000名烏克蘭軍人陣亡。俄羅斯資深外交官表示，已排除和平結束烏克蘭戰爭的可能性，莫斯科預期戰事將拖長。

●戰事持續6個月 近9千烏軍陣亡

烏克蘭國際傳真社（Interfax-Ukraine）報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）今天表示，自俄羅斯發動入侵以來，已有將近9000名烏克蘭軍人陣亡。

法新社報導，扎盧茲尼在一個論壇上表示，烏克蘭孩童需要特別照料，「因為他們的父親去了前線，可能已是近9000名陣亡英雄中的一人」。

●俄資深外交官排除和平結束戰爭可能性

俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處大使賈奇洛夫（Gennady Gatilov）表示，已排除透過外交途徑終結烏克蘭戰爭的可能性，並且強調莫斯科預期這場衝突會拖長。

賈奇洛夫告訴英國「金融時報」（Financial Times），俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）不會進行直接談判。

英國「衛報」（The Guardian）引述報導指出，賈奇洛夫聲稱，4月莫斯科和基輔談判期間曾一度「非常接近」達成結束衝突的協議，他指控美國和北大西洋公約組織（NATO）盟國施壓烏克蘭放棄談判。

賈奇洛夫說：「現在，我看不出有進行外交接觸的任何可能性。衝突越持續下去，就越難達成外交解決途徑。」

●烏克蘭獨立31週年 澤倫斯基：俄恐審判遭俘烏軍

烏克蘭本週將紀念獨立31週年，總統澤倫斯基21日警告，俄羅斯可能會採取挑釁舉措，讓在戰爭中遭俘的烏克蘭軍人接受審判。

法新社報導，澤倫斯基引述媒體報導表示，俄羅斯準備在烏克蘭24日紀念獨立31週年時，公開審判在圍攻馬立波（Mariupol）時俘虜的烏克蘭軍人。當天也將是俄羅斯入侵烏克蘭滿6個月的日子。

澤倫斯基晚間發表演說時警告：「如果這個可鄙的法院開庭，如果將我國人民帶入這樣的環境，觸犯所有協議、所有國際規範，那就會有傷害的事件發生。」

他說：「超越這個界限，就沒有談判的可能

●俄烏戰爭將滿半年 未見和平曙光

俄烏戰爭將滿半年，迄今尚未出現停火跡象。烏軍在西方軍援下逐步展現反擊能力，俄軍近來幾無進展。聯合國秘書長也說，局勢非常困難，和平前景並不樂觀。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在訪問敖德薩（Odessa）期間被問到對未來的希望時，他閉上雙眼、放慢語速，稱「局勢非常困難，和平前景並不樂觀」。

俄烏戰爭即將進入第7個月，兩軍持續對峙，尚未看到停火跡象。

●歐盟考慮協助訓練烏軍 愛蘭爾駐基輔大使館重啟

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，歐盟將辯論是否在鄰近國家為烏克蘭軍隊展開大型訓練行動。

法新社報導，波瑞爾在西班牙北部桑坦德（Santander）的記者會上指出，歐盟防長將於下週一起在捷克首都布拉格（Prague）舉行的為期兩天會議上討論這項提案。

此外，愛爾蘭今天也宣布駐基輔大使館已經重新開啟。

▲札波羅熱核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲札波羅熱核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

●札波羅熱核電廠遇襲引疑慮 美英法德籲軍事克制

英國、法國、德國和美國領導人21日敦促各方，在俄國軍隊占領的烏克蘭札波羅熱核電廠周邊保持軍事克制，同時他們誓言要在戰爭中繼續支持烏克蘭。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的發言人表示，美國、英國、法國、德國領導人在電話會談中也呼籲國際原子能總署（IAEA）的獨立視察人員「迅速造訪」札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

●俄斷供天然氣 歐洲準備蜷縮過冬

俄烏戰爭近6個月迄今未見曙光，歐洲人正準備迎接沒有俄羅斯天然氣供應的嚴寒冬天。

法新社報導，自7月底俄羅斯停止向拉脫維亞供應天然氣以來，拉脫維亞的民眾一直在調整適應。

保加利亞、丹麥、芬蘭、荷蘭和波蘭已遭遇天然氣供應減少，其他國家也看到供應急劇減少。

● 亞速鋼鐵廠被俘烏軍 獲釋後內心難無掛礙

烏克蘭亞速軍團（Azov Regiment）士兵柴伏洛諾克（Vladyslav Zhaivoronok）獲戰俘交換返回首都基輔，3個多月前遭到反坦克飛彈擊中而失去左腿的這位年輕士兵，語氣平靜憶述馬立波保衛戰中可歌可泣的亞速鋼鐵廠戰鬥。

柴伏洛諾克拄著拐杖告訴法新社：「當時情勢越來越惡劣、越來越艱難。只要撐得下去，我們就會繼續守著。」

身為職業軍人的他說話時語氣平靜，只在提到仍遭敵人俘虜數以千計袍澤時，音調才稍變。「內心壓力讓我無法喘息。等那些夥伴們回來了，我才可以更自由地呼吸。」

▲▼WNBA 球星格林納（Brittney Griner）持有大麻，被俄羅斯法院判決有罪。（圖／路透）

▲WNBA 球星格林納（Brittney Griner）持有大麻，被俄羅斯法院判決有罪。（圖／路透）

●前NBA球星羅德曼稱獲准訪俄 營救女籃明星格林納

美國職籃NBA傳奇「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）說，他「獲准」前往俄羅斯，尋求讓美國女子職籃WNBA球星格林納獲釋。格林納因為被控持有毒品及走私罪名，被俄國法院判處9年徒刑。

曾入選籃球名人堂的羅德曼週末在華府參加球鞋展時告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），他期待在本週某一天前往莫斯科。

然而，美國總統拜登政府的高階官員說，羅德曼去了可能會幫倒忙。

▲▼ 俄羅斯總統普丁親密盟友杜金（Aleksandr Dugin）的女兒達莉亞杜金娜（Darya Dugina）驚傳身亡 。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁心腹杜金（Aleksandr Dugin）的女兒達莉亞杜金娜（Darya Dugina）驚傳身亡 。（圖／路透）

● 普丁盟友愛女被炸死 俄羅斯指控烏克蘭所為

俄媒報導，俄羅斯聯邦安全局今天指控烏克蘭情治單位暗殺俄國總統普丁盟友杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Darya Dugina）。烏克蘭已否認和這起爆炸案有關。

路透社報導，調查人員表示，俄羅斯極端民族主義理論家杜金的女兒達利亞20日遇害，她駕駛的Toyota Land Cruiser在路上爆炸起火，座車疑似被安裝爆炸裝置。

俄羅斯安全局（FSB）表示，這起攻擊事件由一名1979年出生的烏克蘭女子所執行。這名女子已逃離俄羅斯，前往愛沙尼亞。

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