俄安全局指控：烏克蘭是殺死「杜金女兒」的兇手　已逃到愛沙尼亞

▲普丁心腹杜金（Aleksandr Dugin）的女兒達莉亞杜金娜（Darya Dugina）驚傳身亡 。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯極端民族主義學者杜金（Aleksandr Dugin）的女兒達莉亞（Darya Dugina）死於汽車炸彈爆炸攻擊，由於杜金被稱為是「普丁大腦」的重要心腹，因此身分格外敏感。對此俄羅斯聯邦安全局（FSB）22日指控烏克蘭特種部隊謀殺達莉亞。

根據BBC報導，FSB表示，一名於 7 月抵達俄羅斯的烏克蘭公民，就是20日晚間襲擊事件的幕後黑手。

FSB官員說，當達莉亞在莫斯科郊外的一條道路上被汽車炸彈炸死後，嫌疑人逃離俄羅斯，進入愛沙尼亞。BBC 無法獨立證實這些指控。

▲FSB官員表示，有一名烏克蘭公民入境俄羅斯後策畫這起攻擊，之後又逃亡到愛沙尼亞 。（圖／路透）



烏克蘭否認參與這次襲擊。前俄羅斯國會議員波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）表示，反對普丁統治的內部團體，可能是暗殺的幕後黑手。

他認為這場暗殺與俄國內部的「黨派之爭」有關，地下游擊組織「國民共和軍」（National Republican Army）計畫推翻普丁，還準備對其他親俄政客及寡頭展開攻擊。

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