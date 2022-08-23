「工藝校園扎根‧驅動方程式」5校紮根　工藝中心推工藝運動

▲工藝中心推動「工藝校園扎根」，讓孩子動手做、啟動學習力。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心於去年起推動「工藝校園扎根‧驅動方程式」專案，以學校為實驗基地，媒合教師與工藝家跨域合作，開發具創造力、觀察力、美學素養、批判思考以及手作體驗的工藝教材教案，實踐工藝之於學習、生活的價值，目前已於中彰投地區包含大元國小、民生國小、社寮國中、至善國中及彰化藝術高中等5所學校6個班級執行。

工藝中心19日進行啓動儀式，許多工藝界及教育界各級學校的校長、教師們都出席共襄盛舉，並以展覽重現專案教育現場，將教學過程、教材教案製作成學習包，定期導入體驗課程，開放觀摩學習，成為教師、工藝家以及學生相互討論、學習，再產出新教案的教學與實踐平臺；並連結工藝中心資源（包含展覽、工坊、地方工藝、親子工藝坊、圖書資訊、生態園區等），成為教師教學資源中心。

工藝中心主任張仁吉表示，過去的教育環境曾有過家政課、工藝課，但現代的孩子們已無法透過手作勞動得到感動、實現創意，因此提出「全人工藝（Craft for All）」為面對未來社會的核心主張；「工藝校園扎根 驅動方程式」即是全人工藝的前端，透過學校×工坊、教師×工藝家×學生、講述×手作以及價值×實踐，以工藝融入學校教育，強調「做中學，學中做」的實踐過程。

張仁吉說，經過5所學校6個班級的實驗，已經有相當好的範例，結合學校的講述和工坊的手作，由教師與工藝家討論，協力開發分齡分眾的教材教案，融合多元工藝媒材（如陶藝、金工、纖維、玻璃及木工）、工具與技法，亦導入不同的議題或學習領域等，引導學生透過手腦並用、五感體驗，開發自我潛能與學習動力。

工藝中心指出，「工藝校園扎根 驅動方程式」成果展提供全台學校觀摩，盼能形成一場校園工藝運動，為教育帶來新的力量與革新思維，歡迎學校、教師一起參與工藝校園扎根計畫，請電0800-222-800洽詢。