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融合傳播教育優勢　世新中文系培養斜槓專業人才

世新大學中文系邀請知名作家小野擔任駐校作家（圖／世新大學提供）

▲世新大學中文系邀請知名作家小野擔任駐校作家。（圖／世新大學提供）

生活中心／綜合報導

世新大學作為傳播教育領頭羊，中文系更成為全台唯一將傳播概念導入課程的學系，除了學習傳統古文詩詞外，主持播報、劇本寫作、音樂歌詞寫作等課程都有，讓學生將核心能力與傳播領域技能相結合，成為斜槓專業人才，替未來打造更多發展可能性。

世新大學中文系客座教授兼系主任周玉山表示，中文系成立至今24年，不算古老，卻設有大學部、碩士班和博士班，在全校19個系中並不多見，也展現出系所的獨特性與貫徹學術研究與應用的一致性。

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「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業。」中文系結合世新大學辦學特色，將核心能力與傳播領域技能相結合，讓學生「以筆為劍、以字為刃」，擁有更多專業技能，並奉行以「三加」為主軸的培育方向，包含「古典加現代」、「理論加實用」和「文學加傳播」。

每年舉辦校園文學獎競賽，圖為第21屆舍我文學合影（圖／世新大學提供）

▲第21屆「舍我文學」校園文學獎競賽合影。（圖／世新大學提供）

根據世新中文系最新課程規劃，「古典加現代」有國學、思想和古典文學等課程；現代則包括現代詩、現代散文、現代小說的研讀及習作，武俠小說的欣賞與寫作，流行音樂歌詞寫作，中國現代文學史等。

「理論加實用」除了基礎理論課，實用課則不斷加強，近年新增英美影集與中文應用、英美歌曲與中文應用、人相學與媒體應用、中文應用講座等。原本受歡迎的實用文法與生活修辭、中文廣告寫作等也繼續開設。

至於「文學加傳播」，中文系在文學課之外，近年新增傳播敘事與文學、華語文教學概論，加上已有的新媒體及其書寫應用等課程，學生可學習許多傳播學的內容。

周玉山特別指出，世新中文的另一大亮點，就是重視戲劇。相關課程包括：戲曲概論、歷史經典與劇本寫作、中文劇本寫作、戲劇創作工作坊等。劇本是戲劇和電影的靈魂，創作則是本系的強項，今後也將加強相關課程，發掘更多的人才。藉由世新中文的培育系統，中文系學生也能有活潑的多元發展，發揮「德智兼修、手腦並用」的世新精神，成為社會各行各業的中流砥柱。

世新大學中文系邀請知名作家簡媜蒞校演講（圖／世新大學提供）

▲世新大學中文系邀請知名作家簡媜蒞校演講（圖／世新大學提供）

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