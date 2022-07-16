世新英語暨傳播應用學系培育學生跨域專業　展現與時俱進多元智慧

▲ 「多媒體翻譯實作」帶領英語系學生連結國發會的地方創生政策，前進北台灣各地進行訪談與拍攝，產出高水準雙語翻譯影音紀錄。（圖／世新大學提供）

文、圖／公共事務室

世新英語系是全台唯一結合英文知識及傳播教學的學系，創系至今25年，培育出許多優秀學子，也善盡高等教育的社會責任，培育大三學生自編教材、經逐一修改及課堂演練後，配合政府EMI英語教學政策，前往鄰近社區的木柵國中、實踐國中實習，並支援景美國小晨間教學及母親節特別活動等，今年八月更將走出文山區，前往基隆七堵國小協助辦理國教署的「暑期英語營」。此英語實習課程強調互動與個別指導的專業教學，完美融合英語系學生文學與語言學習成果，不僅深獲地方國中小好評，更透過親身實踐的教學活動，展現學生獨特的多元智慧。

致力培育跨域人才的英語系，亦開設多門跨域課程，包含新媒體與文化傳播、整合式新聞英文、英語傳播創作寫作、影視翻譯入門、文法與多媒體應用等。其中多媒體翻譯實作，連結國發會的地方創生政策，帶領56位學生從在地文化與自身生命發想題材，一手包辦企劃撰寫、攝影採訪、字幕翻譯，並透過影像聲音、圖像文字等多媒體呈現，規劃出各式展演活動。參與企劃的英語系學生古蕎瑀分享到，「多媒體翻譯的呈現有很多種，我們選用影片方式做翻譯，透過影片中的字幕翻譯，讓各國的人都知道我們想要傳達的訊息，從中也讓我培養跨域能力，覺得很有成就感。」

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目前在寰宇新聞台擔任國際新聞主播的詹可旬，便是畢業於世新大學英語系。「高中時很多人提醒我，進入大學後英語能力很容易荒廢，所以我選擇英語系，希望能持續精進外文能力。」對於新聞媒體產業具有高度興趣的她，在大學選擇以修習「學程」的方式，接觸新聞實作與理論等課程，出社會後成功坐擁外語及傳播兩項專業。

世新英語系以文學研究、語言教學及翻譯應用為基礎，在結合傳媒特色、多元教學與校內完善的軟硬體設施之下，積極鼓勵學生修習其他傳播領域的技能與知識，每年世新英語系的畢業公演，由學生結合英語及傳播專業，自編、自導、自演獨立製作英語戲劇，展現跨域學習成果；系上更與世新廣播電台合作，讓學生能夠參與製作英語廣播節目（E-Radio），以及透過時下最夯的Podcast製作新聞英文。除此之外，更有專業口譯實習教室、英語沉浸園（English Corner）、全媒體中心等硬體設施供學生使用。

世新大學英語系主任王毓芝表示，「與時俱進已是今日的必修課程，英語系的課程也在不斷地求新求變，以期同學們能具備世界觀並平順地與職場接軌。」她強調，世新英語系的目標為培養學生具備跨域（傳播）能力及符合時代的專業能力，在傳播與科技掛帥的元宇宙時代，唯有不斷求新求變，才能讓自己具備無限競爭力。