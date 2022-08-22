為照顧家人調回台南…27歲孝警殉職！阿嬤赴醫院認屍崩潰癱坐一旁

▲▼台南警遭通緝犯殺害，家屬赴醫院認屍心碎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、張君豪、吳奕靖／台南報導

台南市22日上午發生殺警命案！27歲曹瑞傑、36歲凃明誠開車執行巡邏勤務時，受理機車竊盜案，2人一路追著25歲犯嫌陳偉捷到台江大道北汕尾三路口，不料，卻遭陳姓犯嫌持刀猛砍，2警經送醫搶救仍宣告不治。其中曹瑞傑是由阿公、阿嬤一手拉拔長大，阿嬤接獲死訊後赴醫院認屍，心碎到癱坐一旁，需要他人攙扶。

回顧整起事發經過，曹瑞傑、凃明誠22日上午11時48分，於安南區北汕尾三路追緝竊盜通緝犯時，遭陳姓犯嫌襲擊，雙手、脖子、臉部多處刀傷，其中一人頸部更出現20公分長的撕裂傷，現場留有大片血跡，警車右側也有數個彈孔，據調查，現場一共開了6槍，但是是由員警或是兇嫌擊發仍須進一步調查釐清。

據悉，今年27歲的曹瑞傑，為警專32期畢業，從警7年，歷任台北市警局文山二分局警員，眷居於台南市歸仁區，2021年1月4日調任台南市警局第二分局民權派出所服務迄今。他出自單親家庭，是由阿公、阿嬤撫養長大，後來父親不幸失智，又遇上車禍逝世，之後家裡經商失敗遭債主登門討債，家中經濟全靠從警的曹瑞傑及開設餐廳的兄長扶持。

曹瑞傑為了就近照顧家人，才會從台北請調回台南市警局服務，不料，卻遭遇憾事。曹瑞傑阿嬤22日下午接獲愛孫死訊，急忙前往奇美醫院認屍，她難忍白髮人送黑髮人的悲慟，一度崩潰癱軟在一旁，需要他人攙扶，畫面令人鼻酸。

▲台南市殉職警員曹瑞傑為扶養阿公阿嬤從警，同事眼中的他是個孝順暖男。（圖／記者張君豪翻攝）