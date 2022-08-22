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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮稱《中介法》已經政院審查　政院提程序駁：內行人說外行話

▲社群軟體,LINE,手機,群組。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲中介法引起各界議論。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者杜冠霖／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，因限制言論自由等批評聲，讓行政院長蘇貞昌定調急踩剎車，前民進黨立委郭正亮表示，該案不可能還沒送政院法務審查，對此，行政院發言人羅秉成反駁，草案尚在國家通訊傳播委員會預告階段，既未經該會審定，遑論提報行政院審查，「郭前立委內行人說外行話，憑空胡指，誤導視聽，令人遺憾。」

根據NCC《數位中介服務法》草案，規劃納管5大類網路平台，包括臉書、YouTube等有效使用者230萬以上者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。所謂單一義務包含每年進行系統性風險評估、辦理獨立稽核作業等，引來外界不滿。

郭正亮認為，《數位中介服務法》違憲，對於政府稱還沒有送行政院法務審查，他認為不可能，因為沒有經過法務審查，是不會送公聽會，說還還在收集民意。原本NCC跟行政院法務是沒有意見的，沒想到各界這麼反彈，「《數位中介服務法》本來是要送立法院用最快的方式過，只是看到現在這個狀況，發現自己跟基層脫節，民進黨嚇到了。」

對此，羅秉成表示，數位中介服務法草案尚在國家通訊傳播委員會預告階段，既未經該會審定，遑論提報行政院審查，而在提報行政院之前，根本不存在所謂「行政院法務審查」的程序，這是略諳政府法制作業程序都知曉的事，「可惜郭前立委內行人說外行話，憑空胡指，誤導視聽，令人遺憾。」

羅秉成指出，國家通訊傳播委員會為法定二級獨立機關，該會推動相關政策與法案，在制度上本應尊重其獨立行使職權。况且，各部會就業管法律案的提出，皆須踐行機關內部相關法制程序，並經部會審定通過後，才會將草案條文呈送行政院審查，再經行政院會通過後，始能送請立法院審議，諸般法制作業程序皆按「行政院所屬各機關主管法案報院審查應注意事項」等相關規定辦理，行之有年，識者皆知。

羅秉成強調，「數位中介服務法」草案尚在部會的預告階段，而國家通訊傳播委員會刻正辦理公聽會蒐集各界意見，其委員會根本還未審定此一草案條文，遑論提報行政院審查，而事實上行政院也不曾就此未定案的條文進行所謂的「行政院法務審查」，而是否召開公聽會係由部會視需要自行決定，也沒有所謂「未經行政院法務審查通過，就不會送公聽會」的問題存在。

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