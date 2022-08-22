中介法急踩剎車內幕曝　前綠委：民進黨嚇到了

▲國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案惹議。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者皮心瑀／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，因限制言論自由等批評聲，讓行政院長蘇貞昌定調急踩剎車，前民進黨立委郭正亮表示，《數位中介服務法》本來要送立法院，但民進黨看到反應這麼激烈，年底選情撐不住，他們嚇到了。

根據NCC《數位中介服務法》草案，規劃納管5大類網路平台，包括臉書、YouTube等有效使用者230萬以上者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。所謂單一義務包含每年進行系統性風險評估、辦理獨立稽核作業等，引來外界不滿。

郭正亮認為，《數位中介服務法》違憲，對於政府稱還沒有送行政院法務審查，他認為不可能，因為沒有經過法務審查，是不會送公聽會，說還還在收集民意。原本NCC跟行政院法務是沒有意見的，沒想到各界這麼反彈。

郭正亮說，《數位中介服務法》本來是要送立法院用最快的方式過，只是看到現在這個狀況，發現自己跟基層脫節，民進黨嚇到了。

《數位中介服務法》草案公開後引起不少反彈，NCC主委陳耀祥19日決定將暫緩辦理25日預定舉行的草案公聽會，待各界意見討論釐清後，再行辦理。