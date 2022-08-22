陳偉捷仍列「殺警嫌疑人」！方仰寧：嫌犯身分不排除任何可能性

記者閔文昱、陳以昇／台北報導

台南市2名員警22日中午11時許追捕騎乘機車的竊盜通緝犯陳偉捷，竟遭割喉殉職，凶嫌還搶走員警佩槍逃逸，但晚間一度傳出真凶可能並非是陳男。對此，台南市警局局長方仰寧表示，嫌犯身分不排除任何可能性，陳姓男子仍未排除涉案可能性。

▲台南市警局局長方仰寧晚間說明。（圖／記者黃彥傑攝）

方仰寧指出，嫌犯的影像可以提供偵查方向，但是真實身份目前不排除任何可能性，目前陳姓男子仍未排除涉案可能性。至於嫌犯目前是否還在台南市？方仰寧回應，偵辦部分很多無法全部透露，請各位給偵辦空間，之後如果有進一步的訊息一定會向外界說明。

▲台南市第二分局兩名警員遭歹徒持刀割喉，雙雙殉職。（圖／民眾提供）

據了解，不幸殉職的凃明誠與曹瑞傑當時同坐一部巡邏車執行巡邏勤務，受理機車竊盜案，2人一路追著犯嫌軌跡來到台江大道和北汕尾三路口，原本還有一部機巡的同仁跟在一旁，不過2人先行到場，未料當機巡同仁趕抵現場時，只看到凃、曹2人滿身是血地躺在地上，立即打電話求救。

初步了解，曹瑞傑身上有刀傷、遭割喉，凃明誠有領警用配槍，但現場卻找不到槍，相關預備彈匣也尚未尋獲，目前唯一可以確定的是，有一把警槍不見，且現場有發現彈孔，研判應該就是警用槍彈孔，詳細案情要等到嫌犯落網後才能釐清。

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