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每30分鐘1人罹腸癌！名醫揭預防方式：這幾種食物少吃為妙

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▲台灣平均每30分22秒就有一人被診斷罹患大腸直腸癌。（圖／今周刊出版社）

文／饒樹文／三軍總醫院大腸直腸外科主治醫師／今周刊

「大腸直腸癌」目前在台灣發生率第一名；死亡率僅次於肺癌、肝癌，排行第三，也是健保推行早期篩檢四大項目之一。

我曾經有一位三十多歲的女性病患，她是一般上班族，因為子宮內膜癌就診，婦產科檢查出她帶有HNPCC家族突變基因，將她轉到我的門診檢查。結果，大腸鏡一做，發現了大腸癌。

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大腸癌切掉後，子宮內膜癌、大腸癌都好了，事隔五年定期追蹤做電腦斷層時，發現了胰臟癌。也就是說，她因為家族基因得到三種癌症，但不是轉移，因為三個癌症都是原發，幸好早期發現，多是第一、第二期，存活率比較高。這是病人自己有健康意識，早期發現早期治療的例子。現在她活過了十五個年頭，至今生龍活虎，差不多五十歲了。

早期篩檢的好處，需要不停宣傳。國人比較常罹患的大腸直腸癌，五年存活率零期大概百分之百，一期大概九三％，二期大概八二％，三期大概六九％，四期大概十二％，早點治療的效果真的很不錯。

之前政府一直推廣有家族病史的人免費做大腸鏡，我有位病人沒有任何症狀，單純因為女兒罹患大腸癌這個家族史前來接受檢查，結果發現直腸癌，檢查後就切掉，至今十多年沒有復發。她的女兒是三十多歲時得到大腸癌，只是發現得太晚，開刀發現淋巴腺三十八顆腫瘤中就有三十七顆是陽性，後續治療的難度完全不同。

根據國家提供的糞便潛血篩檢數據來看，固定兩年做篩檢的人口只有四○％，五十歲以上接受篩檢的人口只有六○％，很多人不在意早期篩檢。其實當篩檢比例達到六○％，癌症死亡率可減少三六％。而且經由篩檢發現的大腸癌，大概七成以上都是早期，第一期、第二期或是零期的，第四期大概只有七％，如果是一般非定期篩檢的病人，發現大腸癌第四期的比例高達二○％，甚至二五％。

以篩檢比率來說，目前還有四成的空間要努力。如果四十至五十歲的人都能接受糞便潛血的定期檢查，有家族史的人再提前檢查，相信大腸直腸癌的死亡率會再降低。

預防方式：

有人將大腸直腸癌稱為富人病，通常是吃得太油膩，造成膽固醇和血脂肪太高，換句話說，與飲食習慣息息相關，尤其是紅肉攝取量大增，加上青菜吃得少，運動少，以及抽菸又喝酒。

現代人不知不覺攝取過多的醃肉、加工肉品、毒油等，尤其外食族很難控制或了解商家用油品質，有些店家使用回鍋油，油都變黑了，形成過氧化物的自由基，這是一種致癌物質；除此之外，我也建議盡量不要食用再製品。

美國政府曾委託一位教授研究牛肉與疾病的關係，發現牛肉所含的油脂形成的脂肪膽固醇進入人體，在大腸中的細菌分解後，會產生一種致癌物質，攝入膽固醇脂肪愈多，得到大腸癌的機會愈大，因此他的結論是建議不要吃牛肉。

喝酒也會引起大腸癌，尤其是啤酒。酒一進入體內，酒精去氫酶會分解成乙醛，再被醛去氫酶分解成乙酸排出去，乙醛對大腸是有毒性的。大部分的乙醛去氫酶存在肝臟及小腸，較少在大腸，所以酒進入人體在小腸就大部分消化掉了。

一般人喝啤酒都是大杯、大杯喝，一下子沖到直腸去，因為量大、沖下去的速度快，大腸的乙醛去氫酶量少，乙醛因而堆積在大腸，容易誘發大腸癌，所以喝酒、抽菸都可能引發大腸癌。

要預防大腸癌，建議多吃益生菌，有助於抑制大腸內有害細菌，減少致癌物的產生。

提醒123：

提醒1：有家族史且有基因突變者，二十歲時就要注意，可能衍生出不同的癌症。

提醒2：大腸鏡是診斷大腸直腸癌比較精確的方法，糞便篩檢相對經濟實惠。

提醒3：貧血也可能是大腸直腸癌症的病徵之一，勿掉以輕心。

本文摘自今周刊出版社《如果不是那一次檢查，我已不在人世》

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