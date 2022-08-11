　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

求救電話被占滿…只剩絕望　一家3口溺斃　為何南韓人住半地下房

南韓暴雨9死7失聯》當求救電話被占滿，只剩下絕望　一家3口溺斃，為何南韓人要住「半地下房」？

▲一名女子站在公車站牌等救援，但仍不幸被水沖走。（圖片來源：翻攝自JTBC YouTube）

文／林依榕／今周刊

南韓連日暴雨、降雨量是80年來最高，一夜灌入422mm豪雨讓首爾各區災情頻傳，目前至少已造成9人喪生、7人失聯。不僅有女子站在公車站等待救援，最後仍被大水沖走不幸罹難，也傳出一家3口居住在「半地下室」，活生生在家中被溺斃的憾事，讓南韓人「半地下房」再次成為國際關注焦點。

南韓首爾8/8一場大雨，讓各地傳出淹水災情，從監視器曝光的求救畫面，可看到一名女子因大雨受困在公車站等待救援，無奈短短30秒內水勢越來越高，該名女子雖然緊抓站牌頂端的天花板，最後仍不幸被水沖走、溺斃。

但令人痛心的不只如此，有戶居住在半地下室的家庭，12歲的小女孩和母親及阿姨，家門因為暴雨無法打開，打電話聯絡消防隊求救，卻因當晚災情頻傳、消防人員疲於奔命，電話遲遲未被接通，3人就這樣淹死在家中，而73歲的奶奶因為在醫院住院，逃過這場劫難。而一家3口溺斃事件也讓外界再度關注，南韓人獨特的「半地下室」住宅類型。

▼半地下室淹死一家3口，南韓總統事後親臨現場查看狀況。（圖片來源：翻攝自中央日報YouTube）

南韓暴雨9死7失聯》當求救電話被占滿，只剩下絕望　一家3口溺斃，為何南韓人要住「半地下房」？

南韓人為何要住「半地下室」　特殊的居住空間卻成為「貧窮象徵」

南韓首爾物價高昂，想要在這座城市餬口，租金相對便宜，但採光差、空間狹窄、容易有異味的「半地下室」，是大多數低收入戶家庭不得不的唯一選擇。

南韓暴雨9死7失聯》當求救電話被占滿，只剩下絕望　一家3口溺斃，為何南韓人要住「半地下房」？

▲電影《寄生上流》中居住在半地下室的貧窮一家，每天為日常生活所苦。（圖片取自IMDb網站）

這樣的房屋有什麼缺點？只要下雨忘了關窗，那麼雨水就會沿著外面的地面順勢灌進你家，導致處處都是積水。缺乏陽光照射，牆壁容易發霉，甚至別人低頭就能從窗戶看遍你家，毫無隱私可言，更別說汽機車的廢氣，或者沒公德心的人隨地便溺，都會讓住家髒汙不堪。

會稱作「半地下室」，是以室內地板與屋外地面的高度來做計算，如果樓高超過一半稱為「地下」，未過半則稱為「半地下」，而在建築上為了預防淹水，「半地下室」的馬桶通常會墊高，想上廁所得爬樓梯上去。

南韓暴雨9死7失聯》當求救電話被占滿，只剩下絕望　一家3口溺斃，為何南韓人要住「半地下房」？

▲電影《寄生上流》劇照。

有這樣的居住空間，是因為韓戰時，南韓擔心再與北韓交戰，當時政府要求所有新建房屋，必須要附有能做為防空洞的地下設施。然而這樣的規定卻在1970年代後，因為經濟快速成長，前往大都市求職的人口增加，也連帶廉價房屋需求攀升。

在政府的默許下，原本不被許可能做居住用途的「半地下樓」，也應運而生；雖然之後住宅大廈越蓋越多，「半地下樓」的戶數也逐漸減少，但在南韓首爾及首都圈，仍有不少「半地下樓」的存在，形成了嚴重貧富懸殊的象徵及差距。

但這次南韓淹水，導致一家3口溺斃於半地下室家中，讓南韓人對於相關住房補助議題再起，期盼有天能實現居住正義。

 

?《寄生上流》場次熱門溫馨提醒? 　 第72屆坎城影展最高榮譽－金棕櫚獎 　 韓國神片保證組合...

由誠品電影院 eslite art house 發佈於 2019年7月6日 星期六

更多今周刊文章
一次不幫弟弟還卡債，竟導致祖產被賣、兄弟鬩牆！一個法拍屋啟示：遇上軟爛親人，再怎麼幫都是為難
竹科「勞保年金王」OUT！他靠2招退休月領逾5萬元破紀錄　專家：上班族做到「這件事」也能多領

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
台灣洗腎人口世界居冠　營養師曝「2大危險飲食」
曾剃度出家！黃義達「留回長髮」近況曝　粉絲激動：等到都當媽了
論文風波未歇！他發扇子酸林智堅死不認錯　「意外很搶手」
明雷雨範圍廣！大雨區域出爐　8號颱「米雷」最快今生成
快訊／居檢第一天就失聯　「松山區王紫嵐」在三重找到人了
台大判定林智堅抄襲影響選情？他2點分析：殺傷力不大
不只兆豐金！存金融股「4大官股PK」　一圖看懂2檔可當傳家寶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

求救電話被占滿…只剩絕望　一家3口溺斃　為何南韓人住半地下房

不甩中國「三不一限」　南韓政府宣布：薩德基地8月底正常部署

CEO突發「爆哭自拍照」宣布：我要裁員了！　長文告白被罵翻

法國西南部「怪物級」野火！逾1000名消防員救災　上萬居民急撤離

喝醉後肚子爆痛！他開刀驚見「手掌大鋼杯」　醫：從肛門塞進去的

日民調近半反對「安倍國葬」！　政府諾：預算盡量控制在2億內

北韓暴雨淹核設施　原能總署前高層：「第7次核試」被迫延至9月中

26歲辣模陳屍浴缸！失聯1周「遭砍6刀」慘死家中　男友被捕

快訊／路透：多架共機飛越海峽中線　共艦持續現蹤東部海域

畫面曝光！179年遊樂園「空中飛毯」突然倒塌　兒童受困2男受傷

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

炎亞綸「戀情數不完」國二獻第一次　認空窗3年「昨天還在曖昧」

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

求救電話被占滿…只剩絕望　一家3口溺斃　為何南韓人住半地下房

不甩中國「三不一限」　南韓政府宣布：薩德基地8月底正常部署

CEO突發「爆哭自拍照」宣布：我要裁員了！　長文告白被罵翻

法國西南部「怪物級」野火！逾1000名消防員救災　上萬居民急撤離

喝醉後肚子爆痛！他開刀驚見「手掌大鋼杯」　醫：從肛門塞進去的

日民調近半反對「安倍國葬」！　政府諾：預算盡量控制在2億內

北韓暴雨淹核設施　原能總署前高層：「第7次核試」被迫延至9月中

26歲辣模陳屍浴缸！失聯1周「遭砍6刀」慘死家中　男友被捕

快訊／路透：多架共機飛越海峽中線　共艦持續現蹤東部海域

畫面曝光！179年遊樂園「空中飛毯」突然倒塌　兒童受困2男受傷

樺漢Q2營運大躍進！EPS4.16元、年增41％寫次高　H2獲利向上可期

「焦慮會來，也會走」3個方法緩解焦慮症，坦然接受更自在！

辮子妹場外加油！「上下震撼」晃歪全場　6000人朝聖：導播加雞腿

楊紫被爆「跟男星吃同塊蛋糕」傻眼了！　親回應真相：到此為止吧

產後胸悶喘竟是先天心臟病惡化！靠健保給付「免動刀」省下百萬元

曾剃度出家！黃義達「留回長髮」近況曝　粉絲激動：從國中等到當媽了

新北金山潭子內溪護岸修復　採砌石工法減碳兼顧生態

論文風波未歇！他發扇子酸林智堅死不認錯　「意外很搶手」

狼師撿屍路邊攤醉女　變態畫面曝光！眾目睽睽脫衣洩獸慾

信鳥到站！新北田寮洋「羽豐米」　即日起開放線上預購

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

國際熱門新聞

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

8女模拍MV淪洩慾工具！7礦工輪流性侵

日本北海道連7震　最嚴重規模5.3

客機低飛降落小島「快貼地」　遊客嚇軟腳

中駐英大使被召見　痛批英國不要「跟著美國玩火」

快訊／路透：多架共機飛越海峽中線

遊樂園空中飛毯突然倒塌　畫面曝光

俄克里米亞基地爆炸　衛星照曝「毀8戰機」慘況

陸許諾台灣一國兩制　澳媒：恐淪第2個香港

美股勁揚535點！美7月通膨降溫　台積電ADR漲近4%

北京大規模軍演　英國外相召見中國大使要求解釋

金正恩爆發燒染疫！驚傳「病情很嚴重」

他腹痛開刀竟取出鋼杯　醫：從肛門塞入的

美式披薩「達美樂」挑戰義大利　7年後倒光

更多熱門

相關新聞

南韓政府宣布：薩德基地8月底正常部署

南韓政府宣布：薩德基地8月底正常部署

中國外交部在韓中外長會談後宣稱，南韓已針對薩德系統問題向中方做出「三不一限」承諾。但南韓外交部長朴振火速出面澄清，這並非協議或承諾。雙方僵持不下之際，南韓總統辦公室11日宣布，位於慶尚北道星州的駐韓美軍薩德基地8月底將恢復正常部署。

日政府諾：安倍國葬預算將控制在2億

日政府諾：安倍國葬預算將控制在2億

北韓暴雨淹核設施　第7次核試恐延期

北韓暴雨淹核設施　第7次核試恐延期

日本新內閣被爆7人與統一教有關！

日本新內閣被爆7人與統一教有關！

住地下房溺斃震驚南韓　首爾宣布修法喊禁

住地下房溺斃震驚南韓　首爾宣布修法喊禁

關鍵字：

今周刊南韓暴雨南韓暴雨日韓要聞溺斃溺死半地下房

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

鄉民求「再給林智堅一次辯答機會」　模式曝光

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面