求救電話被占滿…只剩絕望　一家3口溺斃　為何南韓人住半地下房

▲一名女子站在公車站牌等救援，但仍不幸被水沖走。（圖片來源：翻攝自JTBC YouTube）



文／林依榕／今周刊

南韓連日暴雨、降雨量是80年來最高，一夜灌入422mm豪雨讓首爾各區災情頻傳，目前至少已造成9人喪生、7人失聯。不僅有女子站在公車站等待救援，最後仍被大水沖走不幸罹難，也傳出一家3口居住在「半地下室」，活生生在家中被溺斃的憾事，讓南韓人「半地下房」再次成為國際關注焦點。

南韓首爾8/8一場大雨，讓各地傳出淹水災情，從監視器曝光的求救畫面，可看到一名女子因大雨受困在公車站等待救援，無奈短短30秒內水勢越來越高，該名女子雖然緊抓站牌頂端的天花板，最後仍不幸被水沖走、溺斃。

但令人痛心的不只如此，有戶居住在半地下室的家庭，12歲的小女孩和母親及阿姨，家門因為暴雨無法打開，打電話聯絡消防隊求救，卻因當晚災情頻傳、消防人員疲於奔命，電話遲遲未被接通，3人就這樣淹死在家中，而73歲的奶奶因為在醫院住院，逃過這場劫難。而一家3口溺斃事件也讓外界再度關注，南韓人獨特的「半地下室」住宅類型。

▼半地下室淹死一家3口，南韓總統事後親臨現場查看狀況。（圖片來源：翻攝自中央日報YouTube）



南韓人為何要住「半地下室」 特殊的居住空間卻成為「貧窮象徵」

南韓首爾物價高昂，想要在這座城市餬口，租金相對便宜，但採光差、空間狹窄、容易有異味的「半地下室」，是大多數低收入戶家庭不得不的唯一選擇。

▲電影《寄生上流》中居住在半地下室的貧窮一家，每天為日常生活所苦。（圖片取自IMDb網站）



這樣的房屋有什麼缺點？只要下雨忘了關窗，那麼雨水就會沿著外面的地面順勢灌進你家，導致處處都是積水。缺乏陽光照射，牆壁容易發霉，甚至別人低頭就能從窗戶看遍你家，毫無隱私可言，更別說汽機車的廢氣，或者沒公德心的人隨地便溺，都會讓住家髒汙不堪。

會稱作「半地下室」，是以室內地板與屋外地面的高度來做計算，如果樓高超過一半稱為「地下」，未過半則稱為「半地下」，而在建築上為了預防淹水，「半地下室」的馬桶通常會墊高，想上廁所得爬樓梯上去。

▲電影《寄生上流》劇照。



有這樣的居住空間，是因為韓戰時，南韓擔心再與北韓交戰，當時政府要求所有新建房屋，必須要附有能做為防空洞的地下設施。然而這樣的規定卻在1970年代後，因為經濟快速成長，前往大都市求職的人口增加，也連帶廉價房屋需求攀升。

在政府的默許下，原本不被許可能做居住用途的「半地下樓」，也應運而生；雖然之後住宅大廈越蓋越多，「半地下樓」的戶數也逐漸減少，但在南韓首爾及首都圈，仍有不少「半地下樓」的存在，形成了嚴重貧富懸殊的象徵及差距。

但這次南韓淹水，導致一家3口溺斃於半地下室家中，讓南韓人對於相關住房補助議題再起，期盼有天能實現居住正義。

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