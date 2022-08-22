陸「九宮格」紅綠燈陸續上線　右轉紅燈「不亮也可轉」民眾霧煞煞

記者魏有德／綜合報導

大陸各大城市近日在部分路段逐步使用新版「紅綠燈」，九宮格的設計引起外界關注，部分民眾覺得設計過於繁瑣，反而造成用路人使用上更難理解，引起熱議。據了解，新版紅綠燈共有三行三列、8種燈號通行規則，也取消了讀秒設計，其中，右轉燈的綠燈亮不亮都可以右轉反被批評「化簡為繁」。

▲大陸「九宮格」紅綠燈用路人使用規則。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，新版紅綠燈的設計者昨（21）日開直播，本想通過和網友互動的方式，解釋一下新版的設計，教大家正確及時地辨認信號，卻遭遇網友的猛烈批評，開播10分鐘就被迫下播，可見有很多駕駛人真的對新版紅綠燈極不適應，非常不滿。

公開資訊顯示，大陸紅綠燈的使用標準曾在2003年和2011年兩次修訂，進行大幅度修改，卻沒有引發此次的吐槽狂潮。

新版紅綠燈在2017年便陸續在部分城市試行，引發最大爭議問題包括，三行三列的九宮格設計，共有8種通行規則，相較之前車道都有單獨一組指示燈，直行、左轉、右轉都有箭頭燈，新版直行燈只有圓燈，讓部分車主感到迷惑，反應不過來。

其次，為防止用路人搶黃燈、闖紅燈，大陸新版紅綠燈還取消讀秒設置，等待紅燈變化的過程要特別專注，也讓部分趕時間的用路人反而覺得很焦慮。

據了解，大陸現階段機動車保有量達4.08億輛，包括汽車3.12億輛，新版紅綠燈主要為使直行的行人、車輛與轉彎車更加的有效區隔，因此做出了各自分開、獨立使用的九宮格設計。

對於新版的設計，部分網友還編出各種不同的口訣，方便用路人記憶，例如，「紅燈停，綠燈行。左轉不亮看直行，右轉不紅不用停。」

不過，仍然有部分用路人對新版紅綠燈相當感冒，網友紛紛表示，「花裡胡哨的浪費資源」；「維持交通秩序簡單明瞭最重要」；「真的很怕取消讀秒」；「新手上路更慌了！」。