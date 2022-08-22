俄加大部署施壓！基輔否認炸死「普丁大腦」愛女：我們不是恐怖主義

▲俄羅斯極端民族主義學者杜金的女兒杜金娜死於汽車爆炸案。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯極端民族主義學者杜金（Aleksandr Dugin）的女兒在當地20日晚間被汽車炸彈炸死，俄方將這起事件的矛頭指向烏克蘭，同時警告，俄軍將在黑海與白俄加強部署。烏克蘭21日強烈否認參與相關炸彈襲擊，聲稱烏國「不是恐怖主義的犯罪國家」，反控俄羅斯趁著獨立31週年之際，「做出骯髒、殘忍的事」。

據《衛報》報導，俄羅斯總統普丁親密盟友、有「普丁大腦」之稱學者杜金（Aleksandr Dugin）20日晚間和女兒分乘2輛轎車返家，不料途中女兒的車輛突然爆炸起火，導致女兒當場死亡。事後，調查人員在車上發現疑似引爆炸彈的裝置，且司機座位下方有炸藥，認定這起襲擊早有預謀，因此將此案定調為謀殺。

VIDEO: Footage from the scene of the bombing, with Aleksandr Dugin looking on in the foreground.pic.twitter.com/e2rA0Pa7C0 — Conflict News (@Conflicts) August 20, 2022

俄羅斯外交部質疑，這起襲擊事件與烏克蘭有關，而烏克蘭頓涅茨克的親俄領袖也聲稱，這起炸彈襲擊是烏克蘭恐怖分子所為，引發俄羅斯鷹派人士要求克里姆林宮對基輔「採取行動」。俄軍21日宣布，在黑海部署5艘載有巡航導彈的軍艦與潛艇，同時還在白俄部署了防空系統，加大對烏克蘭的施壓。

作為應對，基輔宣布自22日開始，連續4天禁止大型集會，而烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）21日也在電視上表示，烏克蘭「絕對與此事無關，因為烏克蘭不是俄羅斯那樣的犯罪國家，也不是恐怖主義國家」。

▲俄羅斯將朝謀殺方向調查此案 。（圖／路透）

一名因反克里姆林宮活動被驅逐出境、目前現駐基輔的俄羅斯前杜馬成員聲稱，一個不為人知的俄羅斯黨派組織是本次襲擊的幕後主使，不過英國智庫的俄羅斯問題專家賈爾斯（Keir Giles）表示，他們目前無法證實相關說法是否屬實。

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