俄加大部署施壓！基輔否認炸死「普丁大腦」愛女：我們不是恐怖主義

▲俄羅斯極端民族主義學者杜金的女兒杜金娜死於汽車爆炸案。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯極端民族主義學者杜金(Aleksandr Dugin)的女兒在當地20日晚間被汽車炸彈炸死,俄方將這起事件的矛頭指向烏克蘭,同時警告,俄軍將在黑海與白俄加強部署。烏克蘭21日強烈否認參與相關炸彈襲擊,聲稱烏國「不是恐怖主義的犯罪國家」,反控俄羅斯趁著獨立31週年之際,「做出骯髒、殘忍的事」。

據《衛報》報導,俄羅斯總統普丁親密盟友、有「普丁大腦」之稱學者杜金(Aleksandr Dugin)20日晚間和女兒分乘2輛轎車返家,不料途中女兒的車輛突然爆炸起火,導致女兒當場死亡。事後,調查人員在車上發現疑似引爆炸彈的裝置,且司機座位下方有炸藥,認定這起襲擊早有預謀,因此將此案定調為謀殺。

VIDEO: Footage from the scene of the bombing, with Aleksandr Dugin looking on in the foreground.pic.twitter.com/e2rA0Pa7C0