2寶媽負債200萬被騙到柬埔寨　親揭17天遭轉賣3次

記者黃翊婷／綜合報導

台灣人被騙到柬埔寨遭虐待的事件頻傳，一名年輕媽媽因為家中負債200多萬元，急需用錢，誤信詐騙集團陷阱被騙到柬埔寨，囚禁17天3度遭轉賣，求助警政署、外交部、議員、網紅都被無視，直到第3間公司剛好遇到台灣籍的主管，向對方求情才幸運逃了出來，「非常、非常恐懼，沒有想過我會遇到這種事情。」

▲5名被騙到柬埔寨的台灣人已在21日深夜平安返台。（圖／記者張君豪翻攝）

國人被騙受困柬埔寨的事件頻傳，刑事局會同全台警方拯救受困國人，從柬埔寨西港詐騙園區再救出包含5名（3女2男）台灣人，並透過外交部駐泰代表處協助，5人已在21日晚間10時30分平安飛抵桃園機場。刑事局指出，5人遭人蛇集團販賣到柬埔寨西港拘禁，大多是屏東縣偏鄉原住民，至於其他詳細案情仍有待進一步調查釐清。

不過，根據《東森新聞》報導，另一名同樣被騙到柬埔寨的年輕媽媽就沒有這麼幸運了，她聲稱，因為家中欠債200多萬元已經撐不下去了，才會誤信臉書招募訊息，留下母親、2名孩子獨自赴柬從事「貸款」工作，結果一抵達就被2名大陸人告知「妳被騙了」，如果不交出3萬美金（約新台幣90萬元），就要再騙6名台灣人過來才能脫身，她不從，17天內被轉賣3次，期間冒險向警政署、外交部、議員、網紅求助都被無視，最後是在第3間公司遇到台灣籍主管，向對方求情才幸運逃出，「他只跟我說，妳趕快逃就對了」、「非常、非常恐懼，沒有想過我會遇到這種事情」。

▲台灣人被騙到柬埔寨的事件頻傳。圖為柬埔寨市區街道景象。（圖／記者許靖騏攝）

而屏東東港也有一名18歲的鄭姓男子受騙，他和同鄉人相約到柬埔寨打工，當時和朋友說好要一起赴柬，未料朋友突然說有事不能去了，讓他們先過去當地，結果一抵達就被人蛇集團控制，囚禁大約半個月，期間有挨打，被囚禁的日子裡還被逼打電話向馬來西亞和新加坡人進行詐騙，如果想離開，就要繳新台幣15萬元的贖金。

幸好，在屏東當地善心人士的捐助下，鄭家人終於籌足贖金，並在20日匯出15萬元，將人贖回，而鄭男也在21日下午順利搭上返台班機。航警在鄭男落地後立即上前關心，後續也會將他帶回警局製作筆錄，以釐清相關案情。

▼鄭男家屬湊出贖金，才讓他平安返台。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）