　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2寶媽負債200萬被騙到柬埔寨　親揭17天遭轉賣3次

記者黃翊婷／綜合報導

台灣人被騙到柬埔寨遭虐待的事件頻傳，一名年輕媽媽因為家中負債200多萬元，急需用錢，誤信詐騙集團陷阱被騙到柬埔寨，囚禁17天3度遭轉賣，求助警政署、外交部、議員、網紅都被無視，直到第3間公司剛好遇到台灣籍的主管，向對方求情才幸運逃了出來，「非常、非常恐懼，沒有想過我會遇到這種事情。」

▲刑事局駐外聯絡官21日深夜順利從泰國救回遭拘禁在柬埔寨的5名台灣民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲5名被騙到柬埔寨的台灣人已在21日深夜平安返台。（圖／記者張君豪翻攝）

國人被騙受困柬埔寨的事件頻傳，刑事局會同全台警方拯救受困國人，從柬埔寨西港詐騙園區再救出包含5名（3女2男）台灣人，並透過外交部駐泰代表處協助，5人已在21日晚間10時30分平安飛抵桃園機場。刑事局指出，5人遭人蛇集團販賣到柬埔寨西港拘禁，大多是屏東縣偏鄉原住民，至於其他詳細案情仍有待進一步調查釐清。

不過，根據《東森新聞》報導，另一名同樣被騙到柬埔寨的年輕媽媽就沒有這麼幸運了，她聲稱，因為家中欠債200多萬元已經撐不下去了，才會誤信臉書招募訊息，留下母親、2名孩子獨自赴柬從事「貸款」工作，結果一抵達就被2名大陸人告知「妳被騙了」，如果不交出3萬美金（約新台幣90萬元），就要再騙6名台灣人過來才能脫身，她不從，17天內被轉賣3次，期間冒險向警政署、外交部、議員、網紅求助都被無視，最後是在第3間公司遇到台灣籍主管，向對方求情才幸運逃出，「他只跟我說，妳趕快逃就對了」、「非常、非常恐懼，沒有想過我會遇到這種事情」。

▲▼柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

▲台灣人被騙到柬埔寨的事件頻傳。圖為柬埔寨市區街道景象。（圖／記者許靖騏攝）

而屏東東港也有一名18歲的鄭姓男子受騙，他和同鄉人相約到柬埔寨打工，當時和朋友說好要一起赴柬，未料朋友突然說有事不能去了，讓他們先過去當地，結果一抵達就被人蛇集團控制，囚禁大約半個月，期間有挨打，被囚禁的日子裡還被逼打電話向馬來西亞和新加坡人進行詐騙，如果想離開，就要繳新台幣15萬元的贖金。

幸好，在屏東當地善心人士的捐助下，鄭家人終於籌足贖金，並在20日匯出15萬元，將人贖回，而鄭男也在21日下午順利搭上返台班機。航警在鄭男落地後立即上前關心，後續也會將他帶回警局製作筆錄，以釐清相關案情。

▼鄭男家屬湊出贖金，才讓他平安返台。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲▼男子因誤信友人所說，和朋友一起前往柬埔寨打工賺錢。（圖／攝影中心翻攝）

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
余苑綺病逝　醫曝3件事避免罹癌：很多癌症都能預防
余天曾淚灑造勢舞台「沒選上立委沒關係，只求女兒能健康」
星巴克今起「全品項買一送一」　挑對時段進店現賺一杯
祖雄「22秒求歡片」！廚房激情喇舌　烏克蘭女友雙腳緊夾
余苑綺禁油炸燒烤仍癌逝　營養師揭「6類食物」必吃：防恐怖腸癌
「柬埔寨首富」來台吸金上億　手法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園機車行遭「球棒隊」攻擊　10男猛砸+開車撞鐵門

非法仲介小蜜蜂承攬臨時工！移民署冒險攔車　查獲17名失聯移工

2寶媽負債200萬被騙到柬埔寨　親揭17天遭轉賣3次

高雄男被控人蛇主管「騙200人飛柬未回」　鄰居：看起來怪怪的

台中大肚溪浮屍打撈上岸　身分、死因待查

路邊聊天「愛車未熄火」遭醉漢直接開走　2分鐘後自撞遭逮

「騙6人赴柬換女兒回台」媽媽拒絕人蛇集團：不願再讓6個家庭痛苦

男大生LINE找娛樂城打工！新北面試遭囚　嫌犯笑：不會賣到柬埔寨

柬埔寨搶救台人傳捷報　台泰警救5台人深夜搭機返台

快訊／柬埔寨5受騙台人返國！伍麗華證實22:20落地：5位孩子回來了

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

桃園機車行遭「球棒隊」攻擊　10男猛砸+開車撞鐵門

非法仲介小蜜蜂承攬臨時工！移民署冒險攔車　查獲17名失聯移工

2寶媽負債200萬被騙到柬埔寨　親揭17天遭轉賣3次

高雄男被控人蛇主管「騙200人飛柬未回」　鄰居：看起來怪怪的

台中大肚溪浮屍打撈上岸　身分、死因待查

路邊聊天「愛車未熄火」遭醉漢直接開走　2分鐘後自撞遭逮

「騙6人赴柬換女兒回台」媽媽拒絕人蛇集團：不願再讓6個家庭痛苦

男大生LINE找娛樂城打工！新北面試遭囚　嫌犯笑：不會賣到柬埔寨

柬埔寨搶救台人傳捷報　台泰警救5台人深夜搭機返台

快訊／柬埔寨5受騙台人返國！伍麗華證實22:20落地：5位孩子回來了

8隻鴨「撩落去」寵物鴨人生！她憶相遇過程…曝暖舉：靈性不輸貓狗

副處長涉烏干達學生黑工案　徐定禎：國民黨做不到清廉我來做

營養師點名：「這3種保健品」最常吃過量　浪費錢還傷身

桃園機車行遭「球棒隊」攻擊　10男猛砸+開車撞鐵門

台積電下跌8元至511！台股跌逾170點　失守15300

機捷步行5分鐘到家　新潤A5II大道鎏域打造飯店美學宅

余苑綺病逝　醫曝3件事避免罹癌：很多癌症都能預防

超商店員「搖晃包裹」示警！　沈玉琳起疑仍付1250…一打開傻眼了

非法仲介小蜜蜂承攬臨時工！移民署冒險攔車　查獲17名失聯移工

馬鞍估今生成！最新衛星圖「旋轉了」　警報機率曝

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

警政署長令大掃黑　酒店臨檢刷一排「逆天長腿」

即／5受騙台人返國　伍麗華證實

高雄人蛇騙200人赴柬　警證實已出境

護理師砍同事遭收押　2人疑曾交往

高雄男被控人蛇主管　鄰：看起來很怪

騙6人換女兒回台　媽痛苦拒絕人蛇

男大生找娛樂城打工　面試遭囚禁

砂輪機肢解親媽送焚化爐滅屍　孽子判無期

爭正妹IG互嗆約PK　竹聯明仁會網內互打

柬埔寨竹聯幫「龍哥」起底　每年上億進貢軍警

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

險淪豬仔　他脫困喊：有人已被賣

現任校長爆性侵！台中房思琪父後悔

柬埔寨即刻救援傳捷報　

更多熱門

相關新聞

超商店員「搖晃包裹」示警！

超商店員「搖晃包裹」示警！

網路詐騙百百種，就連知名主持人沈玉琳也曾經被騙，他近日在節目還原過程，花了1250元卻換來隨處可撿的貝殼，期間也提到，其實在他領取包裹之前，超商店員就察覺有異、還曾試圖提醒他，然而他當下雖然稍微起疑，「但終究我還是付錢了。」無奈自認警覺性不足。

不用柬埔寨啦　學生打工採文旦暑假進帳8萬

不用柬埔寨啦　學生打工採文旦暑假進帳8萬

下訂柬埔寨最高豪宅「皇家一號」　6年後他到場看傻

下訂柬埔寨最高豪宅「皇家一號」　6年後他到場看傻

高雄男被控人蛇主管　鄰：看起來很怪

高雄男被控人蛇主管　鄰：看起來很怪

「柬埔寨首富」來台吸金上億　手法曝光

「柬埔寨首富」來台吸金上億　手法曝光

關鍵字：

柬埔寨詐騙影音

讀者迴響

熱門新聞

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

房客搬走冷氣、冰箱　連流理台也整組消失！

自備環保杯多收5元服務費　台南飲料店糗了

娜美限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」

弟輸百萬不敢說　余苑綺暖舉讓他回頭

連千毅公開老婆帳戶餘額嗆：離不成啦！

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天

余苑綺「一天8顆蘋果竟罹直腸癌」

大姐余筱萍痛別「最善良可愛的妹」

余苑綺曾哭訴在家「像多餘的」

準馬鞍一路西奔　全台轉雨連灌6天

50元炸脆肉塞爆紙袋　在地人跪喊：別報了

余苑綺4個月前拒試抗癌產品

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面