旺萊山支持在地小農　食農教育提升鳳梨經濟價值

▲▼ 旺萊山對於鳳梨打造食農教育 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鳳梨俗稱旺萊，是台灣外銷水果的前三名，而嘉義是台灣鳳梨重要產地，具藥師背景的旺萊山董事長劉家發本著企業社會責任，連結鳳梨小農和打貓合作社及嘉義大學的量能，並由旺萊山協同阿美鳳梨、打貓果菜生產合作社、嘉義大學木質材料與設計學系等執行，以產官學合作模式，於8月19日起至28日止，舉辦十場鳳梨食農教育，另搭配專業營養師劉學民，以生動活潑方式介紹鳳梨的營養價值和全果實加工應用，讓民眾能深入了解台灣鳳梨。

劉家發表示，鳳梨不僅能鮮食，更可入菜成美食，鮮果可製果乾、果醬、鳳梨酥，果汁可做成酒、醋、醱酵液，鳳梨莖可萃取鳳梨酵素，更可應用醫藥保健和生物科技上，鳳梨葉可製作環保餐具、環保吸管、宣紙及毛巾衣服等，為提升農作物經濟價值及ESG永續環境鋪路，更讓鳳梨不僅是從農產到餐桌，而是融入你我的生活當中。

尤其神農獎優質鳳梨純釀的鳳梨醋與鳳梨醱酵液，皆榮獲世界食品品質評鑑金牌大賞，其金牌鳳梨醋也獲得國家品牌玉山獎最佳產品獎，再再提升鳳梨農產品價值。

劉學民指出，食農教育著重於鳳梨農產加值計畫，農產加工有延長農作保存期限的優勢，透過醱酵釀造更能提高營養價值，並教育民眾如何判別純釀醋、合成醋及調理醋，民眾更能為健康挑選好的純釀醋。同時設計出民眾易學易懂易做的鳳梨入菜料理食譜，還特地錄製料理教學影片，民眾拿到食譜掃描QRcode就能看影片跟著做、健康吃。

此外，特別是中秋節快到，旺萊山營養師強調吃月餅或是吃鳳梨酥，要注意熱量攝取，享用美食最好要分享，繼總統級御用指定鳳梨酥禮盒的旺萊山，全台灣最好吃的鳳梨酥，更精益求精，從產地到產出，用台灣鳳梨開發較低熱量的月餅，今年首次採日式和菓子風格的森月幻饗中秋月餅禮盒登場，主推桃山鳳梨月餅和桃山鳳凰月餅兩款，是由桃山餅皮，搭配獨家研發的鳳梨餡，一個月餅中的鳳梨餡是由一顆鳳梨所熬製而成，口味細膩雅緻爽口。