　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

旺萊山支持在地小農　食農教育提升鳳梨經濟價值

▲▼ 旺來山鳳梨食農教育 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 旺萊山對於鳳梨打造食農教育 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鳳梨俗稱旺萊，是台灣外銷水果的前三名，而嘉義是台灣鳳梨重要產地，具藥師背景的旺萊山董事長劉家發本著企業社會責任，連結鳳梨小農和打貓合作社及嘉義大學的量能，並由旺萊山協同阿美鳳梨、打貓果菜生產合作社、嘉義大學木質材料與設計學系等執行，以產官學合作模式，於8月19日起至28日止，舉辦十場鳳梨食農教育，另搭配專業營養師劉學民，以生動活潑方式介紹鳳梨的營養價值和全果實加工應用，讓民眾能深入了解台灣鳳梨。

▲▼ 旺來山鳳梨食農教育 。（圖／記者翁伊森攝）

劉家發表示，鳳梨不僅能鮮食，更可入菜成美食，鮮果可製果乾、果醬、鳳梨酥，果汁可做成酒、醋、醱酵液，鳳梨莖可萃取鳳梨酵素，更可應用醫藥保健和生物科技上，鳳梨葉可製作環保餐具、環保吸管、宣紙及毛巾衣服等，為提升農作物經濟價值及ESG永續環境鋪路，更讓鳳梨不僅是從農產到餐桌，而是融入你我的生活當中。

▲▼ 旺來山鳳梨食農教育 。（圖／記者翁伊森攝）

尤其神農獎優質鳳梨純釀的鳳梨醋與鳳梨醱酵液，皆榮獲世界食品品質評鑑金牌大賞，其金牌鳳梨醋也獲得國家品牌玉山獎最佳產品獎，再再提升鳳梨農產品價值。

▲▼ 旺來山鳳梨食農教育 。（圖／記者翁伊森攝）

劉學民指出，食農教育著重於鳳梨農產加值計畫，農產加工有延長農作保存期限的優勢，透過醱酵釀造更能提高營養價值，並教育民眾如何判別純釀醋、合成醋及調理醋，民眾更能為健康挑選好的純釀醋。同時設計出民眾易學易懂易做的鳳梨入菜料理食譜，還特地錄製料理教學影片，民眾拿到食譜掃描QRcode就能看影片跟著做、健康吃。

此外，特別是中秋節快到，旺萊山營養師強調吃月餅或是吃鳳梨酥，要注意熱量攝取，享用美食最好要分享，繼總統級御用指定鳳梨酥禮盒的旺萊山，全台灣最好吃的鳳梨酥，更精益求精，從產地到產出，用台灣鳳梨開發較低熱量的月餅，今年首次採日式和菓子風格的森月幻饗中秋月餅禮盒登場，主推桃山鳳梨月餅和桃山鳳凰月餅兩款，是由桃山餅皮，搭配獨家研發的鳳梨餡，一個月餅中的鳳梨餡是由一顆鳳梨所熬製而成，口味細膩雅緻爽口。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
余苑綺病逝　醫曝3件事避免罹癌：很多癌症都能預防
余天曾淚灑造勢舞台「沒選上立委沒關係，只求女兒能健康」
星巴克今起「全品項買一送一」　挑對時段進店現賺一杯
祖雄「22秒求歡片」！廚房激情喇舌　烏克蘭女友雙腳緊夾
余苑綺禁油炸燒烤仍癌逝　營養師揭「6類食物」必吃：防恐怖腸癌
「柬埔寨首富」來台吸金上億　手法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不用去柬埔寨啦！學生打工採收文旦　一個暑假爽賺8萬

旺萊山支持在地小農　食農教育提升鳳梨經濟價值

出席台灣學生遊戲開發者論壇　張善政：當選市長協助前進國際

快訊／嘉義護理師持刀砍同事遭收押　兩人疑似「曾經交往」

台中購物節秀創意首獎出爐　得主當場求婚市長盧秀燕喜見證

南消籲請善用119報案APP　增進救援時效！

新北「紫雲農場」三代齊心種有機　五股觀音山鮮筍網訂隨時取

台中2男下車扁1男還砸車！　19歲女友躲車內發抖

未經認證不得取名「健康食品」　南投衛生局獲報不肖業者專誆老人

台東社會住宅、花東鐵路全線雙軌化　劉櫂豪邀蔡英文視察

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

不用去柬埔寨啦！學生打工採收文旦　一個暑假爽賺8萬

旺萊山支持在地小農　食農教育提升鳳梨經濟價值

出席台灣學生遊戲開發者論壇　張善政：當選市長協助前進國際

快訊／嘉義護理師持刀砍同事遭收押　兩人疑似「曾經交往」

台中購物節秀創意首獎出爐　得主當場求婚市長盧秀燕喜見證

南消籲請善用119報案APP　增進救援時效！

新北「紫雲農場」三代齊心種有機　五股觀音山鮮筍網訂隨時取

台中2男下車扁1男還砸車！　19歲女友躲車內發抖

未經認證不得取名「健康食品」　南投衛生局獲報不肖業者專誆老人

台東社會住宅、花東鐵路全線雙軌化　劉櫂豪邀蔡英文視察

8隻鴨「撩落去」寵物鴨人生！她憶相遇過程…曝暖舉：靈性不輸貓狗

副處長涉烏干達學生黑工案　徐定禎：國民黨做不到清廉我來做

營養師點名：「這3種保健品」最常吃過量　浪費錢還傷身

桃園機車行遭「球棒隊」攻擊　10男猛砸+開車撞鐵門

台積電下跌8元至511！台股跌逾170點　失守15300

機捷步行5分鐘到家　新潤A5II大道鎏域打造飯店美學宅

余苑綺病逝　醫曝3件事避免罹癌：很多癌症都能預防

超商店員「搖晃包裹」示警！　沈玉琳起疑仍付1250…一打開傻眼了

非法仲介小蜜蜂承攬臨時工！移民署冒險攔車　查獲17名失聯移工

馬鞍估今生成！最新衛星圖「旋轉了」　警報機率曝

載7大袋狂蠕動毒蛇放生　遭阻比丘尼怒嗆「加持過沒有毒」

地方熱門新聞

2男下車扁1男　19歲女躲車內發抖

張善政出席台灣學生遊戲開發者論壇

新屋區民眾池岸邊散步　驚見浮屍

台中購物節秀創意首獎出爐　得主當場求婚市長盧秀燕喜見證

不用柬埔寨啦　學生打工採文旦暑假進帳8萬

善用119報案APP增進救援時效！

台南仁德「SAY」夜市「歡喜來呷菜」登場

蔡英文視察台東社會住宅、花東鐵路全線雙軌化

航空城結合大學城　清大、政大青埔設學院

台東+204　衛生局再籲家長帶小孩打疫苗

嘉義民雄大士爺祭、「東石海之夏」接棒登場

康那香企業戴榮吉董事長分享

台南市公布第6波酒駕累犯名單

還有一場！宜蘭就業博覽會　工作滿1年給2.2萬

更多熱門

相關新聞

微熱山丘對上心的「蘋」率！水果月餅清爽美味傳遞感恩

微熱山丘對上心的「蘋」率！水果月餅清爽美味傳遞感恩

其實月餅吃排隊名氣、吃食材奢華，都不如吃得美味又有意義！「微熱山丘」今年再度獻上爽口的水果月餅「紅玉蘋果月餅」，日本青森紅玉蘋果的清甜果香結合台灣烤地瓜的綿密口感，不僅每口都吃得到蘋果丁，還能以台日兩地農民歡慶秋收、感恩天地滋養的豐盛美味，來表達平時對家人說不出的謝意和愛意。

鳳梨沒為柬埔寨詐騙發聲遭罵「見死不救」

鳳梨沒為柬埔寨詐騙發聲遭罵「見死不救」

鳳梨女友8年前「還沒動醫美真面目」曝光！

鳳梨女友8年前「還沒動醫美真面目」曝光！

女友失聯1天「偷跑去整型」　鳳梨一看傻住：不懂在幹嘛

女友失聯1天「偷跑去整型」　鳳梨一看傻住：不懂在幹嘛

西瓜「最危險吃法」曝！他中毒死亡

西瓜「最危險吃法」曝！他中毒死亡

關鍵字：

旺萊山食農教育鳳梨

讀者迴響

熱門新聞

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

房客搬走冷氣、冰箱　連流理台也整組消失！

自備環保杯多收5元服務費　台南飲料店糗了

娜美限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」

弟輸百萬不敢說　余苑綺暖舉讓他回頭

連千毅公開老婆帳戶餘額嗆：離不成啦！

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天

余苑綺「一天8顆蘋果竟罹直腸癌」

大姐余筱萍痛別「最善良可愛的妹」

余苑綺曾哭訴在家「像多餘的」

準馬鞍一路西奔　全台轉雨連灌6天

50元炸脆肉塞爆紙袋　在地人跪喊：別報了

余苑綺4個月前拒試抗癌產品

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面