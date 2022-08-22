高雄男被控人蛇主管「騙200人飛柬未回」　鄰居：看起來怪怪的

記者黃翊婷／綜合報導

台灣人被騙到柬埔寨的案件頻傳，王姓網友日前在臉書PO文具名指控高雄劉姓男子是柬埔寨人蛇集團主管，至今已騙了超過200名台灣人赴柬，掀起各界議論。警方調查確認，劉男已在5月出境前往柬埔寨；鄰居們則表示，已經好幾個月沒有見到劉男，他平時鮮少與人互動，看起來有點怪怪的，「如果去當詐騙集團也不意外」。

▲劉男被王姓網友具名爆料是「真正的人蛇」。（圖／翻攝臉書）

王姓網友在臉書貼出劉男的駕照，指控「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管」。王男指出，劉男外號「羽安」，已經騙了200多位台灣人赴柬埔寨，期間不僅施以電擊、毒打，還不給這些人飯吃，「台灣政府如果真的有心，請查明真相！如有需要配合調查之處，我本人全力配合！」但文章公開不久便被刪除，連王姓網友的帳號也一起消失了。

警方調查發現，劉男現年33歲，今年5月從桃園機場出境前往柬埔寨，後續前往他的戶籍地查訪，但劉母表示兒子人在國外賺錢，已經很久沒有回家，不清楚兒子在外做什麼。警方表示，全案目前交由刑大專案小組統籌偵辦中，會與劉男家屬保持聯繫，而王姓網友在臉書貼出當事人駕照，有違反個資法的疑慮，現在尚未聯繫到人，之後會再請他到案說明。

根據《聯合新聞網》報導，劉男的鄰居透露，的確已經有好幾個月沒有看到劉男，他平時鮮少與其他住戶或管理員打招呼，沒想到卻被爆料指控是人蛇集團主管，但他以前看起來有點怪怪的，「如果去當詐騙集團也不意外」。

▼警方日前押回3名疑似柬埔寨人蛇集團成員的台灣人。（圖／刑事局提供）