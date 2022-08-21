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疫苗採購合約封存30年？　吳子嘉曝內幕：成交價跟郭董差1億美金

▲台北市長參選人陳時中出席《民主前進挺18》支持18歲公民權宣誓記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍營質疑疫苗採購合約封存30年，議員徐巧芯更跳腳日本有公開疫苗採購資訊，為何台灣不行，前衛福部長陳時中則回應，日本與台灣公布的內容是一樣的，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，為什麼封存30年？一定是陳時中買的數字跟這個差很大嘛！不然怎麼會不公開，「我公開講蘇貞昌跟陳時中買的價格跟郭台銘差一億美金，我拿到郭台銘價格，比對下價差一億美金。」

吳子嘉指出，陳時中是歷屆衛福部長學識最差的一個，一個牙醫可以當衛福部長，專有名詞他根本看不懂，陳時中只會當牙醫，「他這樣的混法還真的有機會當上台北市長，那怎麼辦？」

吳子嘉質疑，為什麼封存30年？一定是陳時中買的數字跟這個差很大嘛！不然怎麼會不公開呢，「我公開講蘇貞昌跟陳時中買的價格跟郭台銘差一億美金，我拿到郭台銘價格，比對下價差一億美金，到底是被香港人A走還是政府A走沒人知道，他們也不敢告我，因為告我就不能封存30年、要解密這個檔案了。」

吳子嘉透露，封存30年只有一張合約，就是透過香港中間人去搞的合約，被中共介入，說要透過上海總代理商復興公司才能買，就把那張合約阻擋掉了，但因為行政院長已經批示，匯了5000萬訂金到德國，卻被退回來了，這張作廢的檔案封存30年，因為那個檔案的價格是慈濟這張的一倍。

吳子嘉表示，郭台銘有跟我談過他的成交價、連單價我都知道，自己也有拿到被退回來的英文版合約，這是一張採購失敗的合約，「只封存這一張不就此地無銀三百兩？這張合約就貪一億美金，但我懷疑他們是被香港人騙了，我認為蘇貞昌不會貪汙。」

針對近日在野黨群起質疑疫苗採購黑箱，陳時中21日透過新聞稿再次強調，從來沒有不可告人之處，所有資料在立法院供調閱達2個月，各黨立委都去看過，國民黨參選人、立委蔣萬安更是調閱小組的召集人之一。

陳時中指出，公文從來沒有列為國家機密，這兩天外界質疑說列國家機密，是言過其實、以訛傳訛，關鍵是保存，目前公文列密等，是依據行政院文書處理手冊呈現編列，目的是在約束公務員傳遞、管理公文的嚴謹態度。

此外，陳時中指出，經過了解，公文保存越久越能保存真相，本案從來沒有列入「國家機密」等級，更非謠傳的「絕對機密」，只是公文管理的勾選。他表示，這密等隨時可以調整。他還是堅持公開透明的原則，並認為公文應該跟合約期限一樣，而立法院也曾決議，希望所有疫苗到貨之後2個月內應該公開，目前疫苗尚在到貨中。

對於疫苗價格，陳時中解釋，包括總共進了多少疫苗、總共花了多少錢，運費、冷鏈等等的費用，這些在審計單位、立法院都有報告過，至於鴻海、台積電採購疫苗，也是用整筆的方式來公布，大家都避開對於單價的揭露，唯一有揭露的，是歐洲一個國家，現在與相關的藥廠進行訴訟。

陳時中21日媒體會後被問及，現在疫苗採購合約封存30年，但是陳時中昨天稱很多國家不公開，被徐巧芯反駁日本有公開疫苗採購資訊。陳時中說，議員在批評事情要本於事實，總體來看，全世界不是只有日本一個國家，且日本公布的內容與台灣公布的內容是一樣的。

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