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大陸 大陸焦點 特派現場

他肛門被縫閉「終身掛屎袋」　無良名醫亂切器官曝光

無良名醫遭踢爆亂切器官、販售營養粉，從中賺取黑心錢。（圖／擷取自百度百科）

▲無良名醫遭踢爆亂切器官、販售營養粉，從中賺取黑心錢。（圖／擷取自百度百科）

圖文／CTWANT

近期網路瘋傳，在大陸有位「無良名醫」利用病人的死亡恐懼，高價販售「營養粉」牟利；更被踢爆，欺騙病患進行「不必要」醫療手術，從中收取高額費用，中飽私囊。醜聞曝光後，在輿論壓力下，中南大學湘雅二醫院醫生劉翔峰，被該醫院免去副主任一職。

近日，有網友爆料，52歲的張愛國因罹患直腸癌，於是前往位於長沙的中南大學湘雅二醫院治療，主治醫生劉翔峰安排切除腫瘤手術，還執意做了直腸造口術，導致張愛國每天身上都需掛著「屎袋」。從事醫療行業的大女兒一聽到癌父要做「人工肛門」，便四處向同業打聽。據腸鏡檢測結果，張愛國的腫瘤位置距離肛門約8到12厘米，經多方諮詢得到答覆，「腫瘤所在的位置離肛門較遠，沒有必要做造口手術。」

術後，劉翔峰表示，需要自費購買營養粉幫助恢復，張愛國的妻子不疑有他，便前往指定地點購買。直到近幾天，關於劉翔峰的舉報事件越來越多，張愛國的妻子這才驚覺自己被當成肥羊，用高價買入「蛋白粉」。

張愛國妻子回憶道，有次張愛國只是發燒，但劉翔峰卻說丈夫活不過24小時「馬上要死了」，甚至指責她摳門，不捨得給張愛國吃營養粉，才導致他情況惡化。她氣憤表示，「其實就是我們營養粉買少了，他才會這樣嚇唬我們。」

類似案例不只一樁，劉翔峰遭指控，對多數病患以「快死了、沒救了」等恐嚇字眼，讓病患不惜代價支付高額醫療費，趁機賺取黑心錢。

醫療黑幕曝光後，引起外界高度譁然，湘雅二醫院表示，經初步調查發現，劉翔峰在醫療過程中行為不端，決定免除其創傷急救中心副主任職務，將進一步調查釐清。

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