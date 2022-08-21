基隆+432！全市專責病房收治23人　林右昌：空床率70.9%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心21日公布國內本土病例，新增2萬2137例，其中基隆新增432例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率達7成，他再次呼籲市民朋友，面對蠢蠢欲動的疫情，應儘速完成疫苗接種，減少出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，同時也要主動積極配合各項防疫措施，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，共同嚴守社區防線。

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有關基隆市疫情部分，本市今日432名確診人數中，外縣市通報80例，佔18.52%；其中女性237人、男性195人；若以年齡別區分的話，35-44歲有81人最多，占18.75%；25-34歲有67人次之，占15.51%，至於75歲以上的長者有19人、65-74歲有32人、6歲以下有24人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治23人、空床56床，空床率70.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症8名、中症2名、輕症3名；部立基隆醫院：輕症10名；三總基隆分院與礦工醫院皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估14萬2438人，利用快速通道的有3萬8701人，有7萬8663人完成居家醫療評估，居家醫療已入案5萬9870人，條件不符合則有1萬8793人。

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