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基隆+377！全市專責病房收治19人　林右昌：空床率75.9%

▲0715基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心20日公布國內本土病例，新增2萬1925例，其中基隆新增377例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率高達7.5成，但中央流行疫情指揮中心研判疫情極可能在9月升溫，請市民朋友不要輕忽防疫工作。

林右昌表示，雖然本市因染疫住院的人數持續減少，讓本市的專責病房空床率高達7.5成，不過由於9月就要進入各級學校的開學季，中央疫情指揮中心預期疫情極有可能會再升溫，因此在這週召開的防疫會議中，決定暫不調整全國各專責病床的設置比率，他也特別提醒市民朋友不要鬆懈了防疫工作。

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有關基隆市疫情部分，本市今日377名確診人數中，外縣市通報83例，佔22.02%；其中女性125人、男性102人；若以年齡別區分的話，25-34歲有71人最多，占18.83%；35-44歲有55人次之，占14.59%，至於75歲以上的長者有14人、65-74歲有32人、6歲以下有21人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治19人、空床60床，空床率75.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症8名、中症2名、輕症3名；部立基隆醫院：輕症6名；三總基隆分院與礦工醫院皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估14萬1922人，利用快速通道的有3萬8576人，有7萬8279人完成居家醫療評估，居家醫療已入案5萬9557人，條件不符合則有1萬8722人。

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