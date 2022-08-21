杭州持續高溫　西湖龍井茶園9成「曬傷枯黃」

▲ 大陸氣溫破紀錄，西湖龍井茶園嚴重曬傷，葉子乾枯 。（圖／翻攝 央視財經）

記者任以芳／綜合報導

大陸各地飽受旱災之苦，連續的高溫少雨，西湖有九成龍井茶樹嚴重「曬傷」，許多綠葉都枯黃。當地茶農為了自救，出動遮陽網，到處找水灌溉，千方百計為茶樹補水續命。

《央視》新聞報導，杭州市西湖區上城埭村共有300多戶茶農，茶樹種植面積有1167畝。畫面顯示，龍井茶園的枝葉連日曝曬在高溫下，翠綠葉子變得乾枯發黃，像是沒有生氣一樣。

面對茶樹「乾枯」的情況，茶農除了關注天氣變化，及時收放遮陽網外，村裡還每天定時開放光明寺水庫閘口，保障灌溉用水，還是無法抵抗天然災害。

浙江杭州市西湖區上城埭村茶農杜永浩說，「今年茶樹90%都已經曬乾了。」持續的高溫讓西湖龍井茶樹出現連片的焦黃、捲曲。

▲ 茶農不停灌溉幫茶園補水續命。（圖／翻攝 央視財經）

茶農告訴記者，茶樹最適合生長的溫度是10-25攝氏度，連續的強光照射、高溫乾旱8-10天，茶樹就會出現日灼病。

根據茶樹生長規律，頂部枝葉乾枯受損後，只要保證水分充足，下方的老葉邊上會重新抽出側芽。目前，茶區內的山塘水庫每天定時開放，全力保障茶園抗旱。

但距離水庫較遠的茶園沒有水源，無法及時進行灌溉。針對這個問題，大陸農業部門正積極與氣象部門溝通爭取人工增雨，減輕旱情帶來的影響。