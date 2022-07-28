暌違2年　「茶魔一日茶園體驗活動」正式展開

▲創辦人王賢明董事長親自講解20幾年來，所研究的製茶技術，茶魔廠長並親自教導小朋友如何採茶的要領。。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暌違2年的「茶之魔手一日茶園體驗活動」，在眾人殷切盼望下27日再次出團，首團由等待近2年的台南「翼杰教育機構」60餘位大小朋友拔得頭籌。著頂著豔陽高照的好天氣，裝扮成採茶姑娘穿梭於茶園間，並體驗傳統手工茶葉製程，笑聲此起彼落好不熱鬧。

2年前由手搖飲南霸天「茶之魔手」所舉辦的「一日茶園體驗活動」，因活動內容活潑有趣且互動性高，深受粉絲喜愛，並獲得熱烈迴響，卻因近2年疫情停辦，現今適逢暑假期間，再加上疫情趨緩，「茶之魔手」首次特允接受台南「翼杰教育機構」申請，為機構60餘位大小朋友復辦體驗活動；為此等待近2年的小朋友們得知活動申請通過，大聲疾呼太期待了，內心皆興奮不已。

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活動當日，除讓大小朋友在自有契作茶園裡裝扮成採茶姑娘體驗手採茶外，更開放獲行政院農糧署認證的五星級製茶廠「茶之魔手製茶二廠」免費參觀，讓參與的小朋友們能夠完整了解專業的製茶流程。此外，魔手還精心安排許多如：傳統手工揉茶、茶葉乾燥、精緻焙茶、DIY 手作茶包等課程，讓機構學員們透過一關關不同的體驗活動能夠更加了解茶葉文化。

在中午用餐時間，魔手更提供古早味茶農餐盒，蕃薯飯及爌肉的懷舊風味，讓現場的大朋友們吃的津津有味；此外，魔手更在現場設置縮小版魔手門市，讓大小朋友搖身一變化身為門市人員親自動手 DIY 手搖飲，調製出獨一無二的個人專屬茶飲。

此次限定專場的體驗活動除完全免費，並絲豪不馬虎比照2年前規模舉辦外；更重要的是，活動導覽解說皆全程由創辦人王賢明董事長親力親為，將20幾年來所研究的製茶技術分享給大家；而 DIY 手搖飲的課程更是由魔手董事長夫人郭營運長親自教學，完整傳授魔手吧檯人員的實戰經驗，讓大小朋友都相當感佩。

在現今的後疫情時代，此次活動的圓滿結束，更象徵著社會回歸正常生活的起點，與病毒和平共存；未來有機會魔手將再規劃不同的體驗活動，也歡迎大家持續關注魔手官網及臉書，掌握「茶之魔手」最新動態消息。