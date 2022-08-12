矮肥宅「臉貼胸」170公分神級女友！當眾放閃遭狂酸　網友2派戰翻

▲矮男高女西湖邊擁抱。（圖／翻攝自搜狐新聞）

大陸中心／綜合報導

大陸一網友近日在杭州市西湖景區遊玩時，看到一名身高約170公分的超仙正妹站在岸邊，結果被身邊一名身高較矮的伴侶，以「臉貼胸」的姿勢當場摟抱。兩人的舉動，也引起了許多遊客的側目。對此，這名拍下照片的網友大歎，「我究竟差在哪里，不如一個身材矮小皮膚黑的醜男！」

據《搜狐》報導，近日一組照片在網路引起網友熱議。照片中，一名身穿粉紅色緊身裙的長髮辣妹站在岸邊，緊接著一名身高約160公分的黑T男向她走來。拍下這組照片的網友回憶，「一開始以為男子是女子的弟弟，可後來發現男子是正妹的男友，男子故意在大家面前秀恩愛。」

該網友透露，「一開始男子過來摟抱正妹的時候，正妹是拒絕的，可醜男子態度堅決，女子只好順從了。」他狂酸表示，「不知道一個身高170的正妹，怎麼會選中一個身高160的男人，這個男人究竟有什麼過人之處。」

許多網友也留言附和，「看不懂」、「女生眼光太差了，選的男友太奇葩」。不過也有網友酸拍照的人，「人家有礦你有啥」，「這不吃飽了撐得嗎，管人家怎麼搭配幹啥」、「可能是這個男人自己有什麼特別的能力，以貌取人影響一個人的判斷」、「人不可貌相，不能以貌取人」。