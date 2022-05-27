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美國夫妻收養「屏東家扶兒」　8年寄養父母揪心落淚祝福

▲▼屏東家扶兒小意由美國Misfeldt夫妻收養，8年寄養父母落淚揪心祝福。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶兒小意由美國Misfeldt夫婦收養。（圖／屏東家扶中心提供）

地方中心／綜合報導

屏東家扶寄養父母彭湘明、陳錦平送走了照顧八年的寄養童給國外收養家庭，送走的那一刻有更多的不捨和揪心，但停不住的眼淚是祝福。來自美國阿肯色州的收養父母為了能融入小意，也努力學習中文，並且答應彭湘明、陳錦平一定好好的教導陪伴小意，絕不讓她忘記台灣的文化。

屏東家扶中心八年前接到一名腦傷的小女嬰(化名小意)，才三個月大需要寄養安置，寄養父母彭湘明、陳錦平沒有拒絕，更多的是找尋更多相關知識照顧小意。他們帶著小意至高雄長庚醫院就診長達兩年的時間，次數的頻率已多到數不出來。

擔心小意的腦傷影響發展，寄養媽媽陳錦平，每天為小意按摩，帶她上早療。也因為腦傷帶來的熱痙攣，且總在半夜發生，陳錦平說，照顧三歲前的小意是寄養父母用生命在拼。

寄養爸媽擔心小意腦傷影響學習及平衡，除了讓她加入不同的社團外，小意特別對於獨輪車很感興趣，寄養爸媽陪著小意學習，不論天氣多熱或下雨，幫忙扛獨輪車成了寄養爸爸彭湘明工作。摔傷了，哭很大聲，寄養媽媽在旁邊鼓勵安慰。小意要到哪裡表演、比賽，寄養父母一定陪到底，寄養父母也因此曬得像黑炭一樣。小意今年參加社區獨輪車100公尺競速獲第二名，400公尺競速獲第一名。小意因為學獨輪車，更有自信，更有毅力，更有挫折忍受力。

▲▼屏東家扶兒小意由美國Misfeldt夫妻收養，8年寄養父母落淚揪心祝福。（圖／屏東家扶中心提供）

▲8年寄養父母落彭湘明、陳錦平淚揪心祝福小意。（圖／屏東家扶中心提供）

然而過了8年，小意一直無收養父母，小意是由屏東縣縣長監護的孩子，曾有一次的國內收養機會，但卻無疾而終。終於等了2920個日子，小意找到願意成為她真正家人的Misfeldt收養家庭，他們來自美國阿肯色州，為了能融入小意，Misfeldt收養父母努力學習中文，夫妻兩人也學習獨輪車，Misfeldt夫婦說，阿肯色離屏東雖有12,735 公里，但愛絶不間斷，他們答應彭湘明、陳錦平一定好好的教導陪伴小意，且絕不讓她忘記台灣的文化。

對於彭湘明、陳錦平而言，很高興小意有了全心全意愛她的收養家庭，陳錦平說，小意除了不是她親生的以外，陳錦平付出的比照顧自己的孩子還要多，帶著祝福送出孩子，雖然說像嫁女兒，但出嫁的女兒初二會回來，出養的孩子就再也看不到，真的是揪心的祝福。

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