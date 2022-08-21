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強逼酷暑工作！大象發狂「長牙來回猛刺」　飼養員被撕成兩半

▲▼強逼酷暑工作！大象發狂將飼養員撕成兩半。（圖／翻攝自Khaosod-ข่าวสด）

▲20歲公象Pom Pam（左）在酷暑下被強逼工作後攻擊飼養員。（圖／翻攝自Khaosod-ข่าวสด）

記者張方瑀／綜合報導

泰國南部一頭大象在酷熱的天氣下，遭飼養員強迫到橡膠園工作，結果當場發狂，用象牙來回猛刺飼養員多下，還直接將他撕成兩半。救援人員趕到現場後，從500公尺外朝大象射擊鎮靜劑，才順利取回飼養員倒臥在血泊中的屍體。

▲▼強逼酷暑工作！大象發狂將飼養員撕成兩半。（圖／翻攝自Khaosod-ข่าวสด）

▲救援人員朝大象射擊鎮靜劑。（圖／翻攝自Khaosod-ข่าวสด）

根據《The Thaiger》報導，這起意外發生在17日上午11時30分左右，32歲的飼養員旺法德（Supachai Wongfaed）帶著20歲公象Pom Pam到橡膠園拖橡膠木，結果疑似天氣太過酷熱，導致Pom Pam情緒不穩當場發狂，直接用象牙來回猛刺旺法德，甚至直接將他撕成兩半。

▲▼強逼酷暑工作！大象發狂將飼養員撕成兩半。（圖／翻攝自Khaosod-ข่าวสด）

▲飼養員旺法德當場身亡。（圖／翻攝自Khaosod-ข่าวสด）

村民、救援人員和警方獲報趕到現場後，先在500公尺外朝Pom Pam射擊鎮靜劑，最後才成功帶回旺法德倒臥在血泊中的屍體。目前尚不清楚Pom Pam後續會遭何種處置。

《Newsweek》指出，泰國國內約有3800頭大象，其中2700多頭是人類飼養，在2020年以前多用於旅遊業，部分也作為工作使用。儘管大象通常被認為是性情溫和的動物，但是當牠們感到壓力、挑釁或威脅時，就可能出現攻擊行為。

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