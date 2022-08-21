新竹婦提370萬「投資」　勸不聽心好累！警妙招逮車手

▲新竹一名婦人前後被詐騙集團騙了2次，還好警方利用護鈔名義通知家屬，順利逮住家屬。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名婦人聽信詐騙集團話術，前後分別提領180萬、190萬交其「投資」，提領尾款時遇到熱心郵局行員，發現異常後通報員警。婦人堅信自己遇到發財的投資管道，始終不相信警方苦勸，員警無奈，只好以「護鈔」的名義護送婦人與現金回家，並通知其家屬，更利用勘查埋伏，成功一舉逮捕領現車手與追回所有現金。

新竹市警方表示，第二分局埔頂派出所本月19日下午，接獲郵局行員通報，有一名疑似遇上詐騙集團的婦人提領巨額現金，警方到場時該婦人正準備離開，提袋內果然裝有滿滿現金。

婦人向警方表示，自己提領鉅款是為做投資，決不是遇到詐騙，但其描述的投資過程卻與警方經常偵辦的詐騙手法幾乎雷同。員警不厭其煩勸說阻止，無奈婦人心意堅決，最後警方只好改口，要幫忙「護鈔返家」並聯繫其家屬。

▲▼警方提前設下埋伏，趁車手前往交易取款時一舉拿下，並在車手車內起獲180萬詐騙款項。

警方了解後才發現，婦人早在日前已經取款180萬元「頭期款」交予車手，這次提領的190萬則是「尾款」，警方也提前設下埋伏，趁車手前往交易取款時一舉拿下，並在車手車內起獲180萬詐騙款項。追回370萬辛苦錢後，婦人才終於相信，遇到詐騙。

新竹市警察局局長郭士傑提醒，假投資詐騙慣用高投資報酬率的話術吸引民眾上當，應保持防詐騙意識，勿急、勿躁、多思考，謹記「冷靜、查證、報警」3要訣，立即撥打110或165反詐騙專線查證，多一分警覺，少一分損失。

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