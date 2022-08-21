影射Bump勾結竹聯幫　中山副教授嗆「一堆弱智把他當神」4hrs縮了

▲Bump因國際詐騙案，與外交部言詞交鋒。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber「好棒Bump」因國際詐騙案站上風口浪尖，儘管有許多力挺者，但也不乏質疑聲浪。有網友發現，中山大學一位副教授在臉書分享貼文，該篇文影射Bump跟黑道勾結，直批「一堆弱智把他當神」。沒想到，過了幾個小時，內容卻變成「一堆弱智把竹聯幫當神」，話題引發議論。

有網友20日先在PTT的Gossiping板上爆卦「中山大副教授 顏聖紘 影射Bump跟黑道勾結」，貼出一位3萬多人追蹤的文字工作者發了一篇文，「一個跟竹聯幫麻吉的YouTuber從竹聯幫手上救人，這樣的操作都看不出來，我真的擔心下一個去柬埔寨的就是你」，影射Bump跟黑道勾結。

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結果，中山大學生物科學系副教授顏聖紘就在臉書轉傳這篇文，直呼「一堆弱智把他當神」，讓爆卦網友看呆，「哇塞！不演了，這能直接告了吧？沒證據的狀況下，影射bump跟黑道勾結、進行綁人再放人的操作。」

過了大約4小時，同一人又發文問卦「顏聖紘抹黑bump後修改貼文 龜縮了？」文中貼出截圖，「剛剛看，文字怎麼變了？」只見顏聖紘把一句「一堆弱智把他當神」改成了「一堆弱智把竹聯幫當神」。原PO還附上編輯紀錄作證，「把『他』改成『竹聯幫』，哎呀！484怕被告啊？還好有備份，會不會過不久就刪文了？」

▲顏聖紘把「一堆弱智把他當神」改成「一堆弱智把竹聯幫當神」。（圖／翻攝自PTT）

另外，前交警石明謹18日曾在臉書發文指出，「私人援救管道，只有一個可能，那就是你跟犯罪集團有私交，或是你有認識跟犯罪集團有私交的朋友。至於為什麼會有私交……嗯……這是個好問題。」就有人發現，顏聖紘19日曾轉貼這篇文，並給出4字「同業調貨」，這讓爆卦網友驚呼，「哇！說只要私人救援就是同業調貨欸！這等於指控所有外交部感謝的民間團體和各界人士。」

爆卦網友就質疑，如果Bump跟黑道勾結，一手綁人一手放人，「這操作這麼顯而易見，那應該有顯而易見的證據吧？這是非常嚴重的犯罪指控，所以我說那個證據呢？沒證據講這些話就是造謠抹黑吧？」底下鄉民則紛紛留言，「他怎麼會覺得改成竹聯幫會比較好XD」、「支持Bump提告」、「還關閉留言，會怕喔？」