夏立言廈門見台商畫面曝！　強調「捍衛中華民國」：我們不能賣台

記者蔡儀潔、任以芳／北京-廈門報導

國民黨副主席夏立言今（21）日正式開始訪陸行程，早上9時於廈門舉辦座談會。據現場台商提供畫面，夏立言在會上回應「賣台說」，稱若要「賣台」，你的手上先有才能賣，「我們今天不執政，我們不能賣台，也不能談判，我們不能簽署任何協議，我們非常清楚。」

▲夏立言今早會見福建台商。（圖／台商提供）

▲夏立言在發表講話 。（圖／廈門台商提供）

現場影片顯示，夏立言在會上指出，國民黨是在捍衛中華民國、捍衛台灣的權益，希望兩岸和平安定發展，「做到哪天我們不知道，這是歷史的問題，至少在目前，我們有責任維持兩岸的和平。」

夏立言轉達主席朱立倫的問候後，反擊民進黨的「賣台說」，強調「我們今天不執政，我們不能賣台，也不能談判，我們不能簽署任何協議，我們非常清楚」。

▲夏立言與福建台商合影。（圖／廈門台商提供）

據《東森新媒體ETtoday》掌握消息，夏立言出關第一站是與福建台商碰面。考量疫情，場地改在廈門悅華飯店馨悅樓，以小型座談會為主，主要參加成員有台商協會會長吳家瑩，以及漳州、泉州、福州台商、台青代表，人數限縮在規定防疫範圍內。

除了明確表達這次訪陸目的，夏立言表示，「自己不是帶麻煩來，而是誠意。」並且私下表示將與海協會會長張志軍會見，相關細節近期公布。

在場台商則指出，副主席也表達自己為何訪陸的目，並且指出將與大陸海協會會長張志軍會見，但沒有說是否和大陸國台辦主任劉結一見面，「夏張會」相關細節將於近期公布。