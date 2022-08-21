夏立言今出關！9時廈門辦座談會　台商曝心聲：希望解決3問題

▲座談會現場。（圖／台商提供）

記者蔡儀潔、任以芳／北京-廈門報導

國民黨副主席夏立言今（21）日於廈門解除隔離，正式開始為期7天的訪陸行程。隨著廈門18日宣佈「社會面清零」，夏立言早上9時計畫與福建台商台青舉行座談會。福建台商向《東森新媒體ETtoday》透露，他們主要關注三方面議題，分別是能否緩解緊張局勢、如何恢復經貿往來及重啟小三通。

▲夏立言會見福建台商 。（圖／台商提供）

有消息人士透露，夏立言21日在廈門舉行餐敘座談會後，22日上午會在廣東廣州停留2小時，與台商和台生交流，中午到東莞吃午餐，之後轉赴上海、江浙一帶，行程非常緊湊。

另外，外界關心「夏立言訪陸團」與國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等人有會見的可能性？該消息人士表示，夏立言一行人25日和26日會在上海，當地正在安排與國台辦主任劉結一和海協會會長張志軍等人會見事宜，雙方交流機率非常高。

夏立言早前受訪時曾稱，沒有官方拜會，「但若對方官員希望見面，他不會排斥。」有別於夏立言的語帶保留，國民黨立法院黨團總召曾銘宗18日再強調，「他們沒有見所謂的高官」，是到大陸傾聽台商跟台生的聲音。

▲夏立言今年7月底以視訊方式在海峽論壇上致辭。（圖／記者蔡儀潔攝）

目前大陸本土疫情升溫、疫情管控嚴格，這些因素令夏立言的拜會行程增添不少變數。受此影響，夏立言此次行程，對比起韓國瑜2019年3月底的港澳深廈之行，可以說是相當低調。許多在陸台商與台青亦低調向記者表示不願多談，其中一人更直言「因為局勢比較緊張」。

不過，福建一位不願具名的台商透露，他們主要關注的三個方面議題，第一是兩岸劍拔弩張的氛圍是否有「降溫」可能；第二是許多商品被大陸海關下令暫停輸入或輸出，兩岸經貿要怎麼去修復；第三是希望小三通能儘快通行，「現在返台機票真的很難買，至少在民生層面、小的方面，可以實現一些突破吧。」

國民黨訪問團是否有「隱藏版」行程？負責廈門場接待的廈門台商協會會長吳家瑩表示，「沒有聽說夏立言此行有安排會見國台辦重要官員，但這趟行程幫台商加油打氣，至於能否緩解兩岸氛圍很難說。」

實際上，夏立言自訪陸消息傳出後，就一直備受各界熱議，尤其是正值大陸因美國眾院議長裴洛西訪台一事，先後進行多次軍事演練和祭出多項反制措施。

▲民進黨對於夏立言訪陸之行砲火猛開。（圖／記者屠惠剛攝）

陸委會先後2次表態，呼籲國民黨要避免落入中共統戰與「以武促統迫談」的陷阱，維護台灣整體利益。18日針對國民黨大陸事務部主任林祖嘉的「堅持九二共識、反對台獨」發言，陸委會再重申，中共對台軍演施壓之際，期盼朝野團結一致，共同面對中共對台危害，以維護國家整體利益。

針對陸委會表態「非常遺憾」，大陸國台辦10日簡短回應，「中國國民黨人士來大陸參訪交流是很正常的，對此進行惡意炒作十分荒謬。」

▼國民黨大陸事務部主任林祖嘉17日透過視訊出席陸方舉辦的「兩岸關係研討會」。（圖／翻攝自中國台灣網）

據悉，夏立言隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、副主任鄧岱賢、以及智庫董事高思博、國民黨編審林子玄等黨務人士。他們21日先會見廈門台商協會，由會長吳家瑩全程接待，緊接著一行人轉往廣東和東莞拜會當地台商，瞭解在地台灣企業發展情況；23日前往浙江、江蘇、上海和當地台商協會、台企做經濟考察交流；預計26日回廈門，27日返回台灣。