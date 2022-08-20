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「萬里帽」真的出了！古怪地名帽爆紅　網見設計嗨翻

記者柯振中／綜合報導

澎湖七美鄉公所日前委託廠商，幫忙設計有當地特色的帽子，結果意外在網路上爆紅，鄉長微笑戴帽的模樣，更讓許多網友敲碗，希望也能買到一頂。事後，同間廠商設計出了萬眾矚目的「萬里帽」，逗趣的模樣曝光，讓粉絲嗨翻。

▲▼七美帽。（圖／翻攝臉書／地圖製造 MakeWorld.tw）

▲七美帽讓鄉長呂啟俊十分開心，也逗樂許多網友。（圖／翻攝臉書／地圖製造 MakeWorld.tw）

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臉書粉專「地圖製造 MakeWorld.tw」日前發布貼文，公開與七美鄉公所窗口的對話，他們因應對方的需求，設計了一款簡單明瞭、辨識度高及年輕人喜歡的帽子，沒想到鄉長真的同意了，讓窗口不知所措。

依據照片畫面，這款「七美特色帽」設計相當特殊，帽子的前方寫了「美美美美美美美」，逗趣的模樣連七美鄉長呂啟俊都忍不住露出微笑，實在是相當討喜。

▼七美帽推出以後，有許多網友敲碗「萬里」，結果真的做出來了。（圖／翻攝臉書／地圖製造 MakeWorld.tw）

▲▼七美帽。（圖／翻攝臉書／地圖製造 MakeWorld.tw）

可愛的設計曝光後，也有不少網友留言，希望能夠購買，更有人敲碗期待出其他地名的專屬設計帽，「欸不是啦！這個好威喔～五德是不是也要來一下」、「若兆豐金訂的話不知會是怎麼樣」、「鄉長好眼光，應該訂多一點讓遊客買的」、「萬里要做成毛巾了」、「那萬丹怎麼辦」、「萬里區長備感壓力。」

▲▼七美帽。（圖／翻攝臉書／地圖製造 MakeWorld.tw）

▲▼萬系列的帽子推出，讓許多網友相當開心。（圖／翻攝臉書／地圖製造 MakeWorld.tw）

▲▼七美帽。（圖／翻攝臉書／地圖製造 MakeWorld.tw）

事後，「地圖製造 MakeWorld.tw」還真的製作了網友們引頸期盼的「萬系列」帽子。依據照片畫面，只要是有「萬」字的地名，全都被該公司設計了出來，上面疊滿字的模樣，也讓網友笑翻，忍不住留言回應，「那個億載金城呢」、「老闆頭腦是不是很燒」、「萬海明年股東大會知道要發什麼禮物了吧」、「有本事你就印出來看看啊」、「蔣萬安突然知道他的競選帽要抄誰的了。」

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