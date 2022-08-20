又是酒駕！男醉撞電動機車店橫掃一排車　店家怨：不是第一次

記者蔡佩旻、林冠吟／雲林報導

一名林姓男子19日晚間在嘉義聚餐飲酒後駕車，還一路前往雲林準備訪友，最後20日清晨5時許在行經雲林斗南延平路與建國一段路口時，整輛車突然失控撞向旁邊的電動機車店內，不僅將店家得鐵捲門撞到硬生翻起，還波及店內停放的多輛機車，現場一片狼藉，所幸整起事故中並無人在場，並未釀成傷亡，而闖禍的林男則輕傷送醫。

▲嘉義男酒駕雲林訪友，撞進電動機車店內橫掃一整排車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



警方指出，40歲的林姓男子19日晚間先是和友人聚餐飲酒，便準備前往雲林訪友，孰知林男卻並未找代駕或是搭乘大眾交通運輸工具，而是選擇自己酒後開車上路，因而在行經雲林斗南延平路與建國路一段路口時，疑似因精神不濟加上不熟悉路況，整輛車當場失控，高速撞進一旁的電動機車店內。

▲▼嘉義男酒駕雲林訪友，撞進電動機車店內橫掃一整排車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



林男這一撞簡直驚天動地，整輛車不僅將鐵捲門撞凹，從店家的監視器畫面來看，可以清楚發現鐵捲門的左半邊，更是直接被撞掉，整張鐵捲門卡在上面搖搖欲墜、還揚起大量粉塵，而店內的多輛電動機車也因此慘遭波及，現場一片凌亂，宛若被炸過，讓店家相當無奈。所幸當時店內並無人員在場，因而未釀成傷亡，僅肇事的林姓男子受到輕傷。

當事店家則無奈表示，車輛撞進店內來早已不是第一次，事發當時有先聽到一聲剎車聲，隨後便是「碰一聲」巨響，他嚇到趕緊出來查看，不過還好事發時因為當天他沒有加班，不然他平時都工作到天亮，才因此逃過一劫，不然可能就真的「跳起來」躲劫難了。

▲遭林男撞壞的鐵捲門。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



警方獲報後也到場對林男進行酒測，發現林男酒測值竟高達0.31毫克，公共危險犯行明確，在將林男送往醫院進行簡單治療後，也依公共危險罪嫌將林男函送地檢署偵辦。