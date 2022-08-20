數位中介法暫緩公聽會　蘇貞昌：實務面待精緻化、好好溝通

▲行政院長蘇貞昌20日赴「台中市永安宮參拜祈福」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，遭痛批恐箝制網路言論自由，行政院長蘇貞昌緊急踩剎車，請相關部會要再積極溝通。對此，蘇20日受訪說，研擬法案辦公聽會，讓各界表示意見，實務面有待進一步精緻化，可好好溝通，這是民主成熟運作的過程。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前舉行《數位中介服務法》草案第3場公開說明會，草案規劃納管5大類網路平台，包括臉書、YouTube等有效使用者230萬以上者，可能被納入指定線上平台服務提供者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。所謂單一義務包含每年進行系統性風險評估、辦理獨立稽核作業等。

蘇貞昌20日受訪表示，對於任何的立法過程，從研擬到送立法院，這個都必須要有相關當事人、業者，以及各界的意見請教、傾聽，而相關部會在研擬法案的時候，就辦公聽會，來讓利害關係人、業者，以及各界來表示意見。

「這中間本來就會有利害的不同，見仁見智。」蘇貞昌說，如果在實務面、技術面還有待更進一步精緻化，意見有待溝通，本來就可以好好地再來進行，這是民主成熟運作的過程，也尊重各部會的運作，也請各界繼續給我們指教。