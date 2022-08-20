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《數位中介法》惹民怨！　國民黨批：創造網路新東廠

▲▼NCC(國家通訊傳播委員會)18日辦理第3場《數位中介服務法》草案說明會，包括LINE、PPT、巴哈姆特、臉書、電子商業務業者與公協會等資訊儲存服務及線上平台服務業者到場。（圖／NCC）

▲NCC18日辦理第3場《數位中介服務法》草案說明會，包括LINE、PPT、巴哈姆特、臉書、電子商業務業者與公協會等資訊儲存服務及線上平台服務業者到場。（圖／NCC）

記者崔至雲／台北報導

《數位中介服務法》草案引發民眾反彈。國民黨質疑，未來若政府認定網路資訊不實，便可依該法要求網路平台業者加註警示，甚至可以交由法院裁罰，違者最重還可斷網，難道民進黨政府要創造網路新東廠？國民黨呼籲政府切勿橫柴入灶，強渡關山，更呼籲曾提案要保障「謠言的言論自由」的民進黨地方首長參選人，應站出來反對中央粗暴立法。

國民黨表示，若此法通過，不能討論林智堅的論文抄襲事件，因為國安局長陳明通親自背書沒抄襲，且總統蔡英文更親自回應「智堅辛苦了」；不能討論台灣人被詐騙集團當豬仔的事件，因為網紅的拯救影片已被外交部說他誤導國人；不能討論中共飛彈飛越台灣上空，因為國防部說沒飛過領空；也不能討論缺電危機，因為經濟部說沒有缺電。難道民進黨政府已像喬治歐威爾小說《一九八四》那樣，成為了能夠判定真相的「真理部」，能夠決定民眾該說什麼、不該說什麼？像專制獨裁的明朝皇帝那樣，創建了一個足以監控人民、迫害忠良的網路新東廠？如此一來中華民國還是一個自由民主的國家嗎？

國民黨質疑，民國102年時任民進黨立委林佳龍、蔡其昌、黃偉哲、陳其邁、李俊俋等人，曾提案修正《社維法》，公開指稱「現今言論自由的意識高漲，即使是謠言亦應受到言論自由之保障」，現在這些人分別是民進黨所提名的縣市首長參選人，《數位中介法》要破壞言論自由，你們難道不用站出來說清楚你們的立場？難道不該站出來「保障謠言的言論自由」，呼籲中央停止立法？

國民黨指出，該法若通過，還將捐助25億成立公設財團法人，立法委員無從監督，可能成為執政黨染指網路言論的白手套。目前已有多家民間事實查核機構可與業者合作協助判定網路傳言真偽，尚有若干爭議，為何非得將事實查核工作收回由政府或者政府實際掌控的財團法人一把抓？民進黨政府以打假消息為名行管制言論之實，所作所為又與中共「網信辦」有何不同？如此看來，綠共紅共難不成一家親？

國民黨呼籲民進黨政府聆聽民意，回頭是岸退回草案，民進黨立委也應站在人民立場，拒審此案，民進黨縣市首長候選人更應出來表態，呼籲中央政府收回成命。國民黨將堅持與人民站在一起，反對《數位中介法》立法。
 

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關鍵字：

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