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快訊／「數位中介服務法」掀戰　高嘉瑜：一昧管制恐引起更大反彈

記者呂晏慈／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，遭痛批恐箝制網路言論自由，民進黨立委高嘉瑜19日下午透過臉書表示「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，反被網友罵爆。對此，高20日上午受訪表示，她主張應該優先處理色情報復、詐騙、性私密影像等議題，「一昧的管制可能會引起更大的反彈跟反作用」，民進黨的態度就是以言論自由為優先。

▲▼高嘉瑜今天上午陪同民進黨台北市長參選人陳時中掃街拜票。（圖／記者宋良義攝）

▲立委高嘉瑜今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者宋良義攝）

國家通訊傳播委員會日前舉行「數位中介服務法草案」說明會，邀請資訊儲存服務及線上平台服務業者與公協會發表意見，但遭網友批評質疑政府限制言論自由；行政院長蘇貞昌昨踩剎車，強調言論自由是堅持的價值，相關部會要加強溝通，做到大家都能接受才來進行。

不過，在蘇揆指示加強溝通前，高嘉瑜透過臉書貼出《自由時代》雜誌總編輯鄭南榕的照片並指，「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，並引用台北市議員王世堅名言「over my dead body」，引發正反論戰，有網友稱「連立法院都還沒送進去，你又在那邊看風向發言了，能不能專業點針對法案內容提出建議，你是立委不是網紅欸！」但也有網友持正面意見表示，「支持高嘉瑜，堅持捍衛言論自由！」

對此，高嘉瑜今天上午陪同民進黨台北市長參選人陳時中至台北花市掃街拜票前受訪說，相信言論自由是民進黨堅持的價值和理念，最近網路上對於立法的爭議，絕對不是民進黨的本意，不過現在網路上確實有很多色情報復、詐騙、性私密影像的議題，需要優先被處理的，其他對於言論自由是另外一個層面的議題，在限縮相關言論的時候，就會涉及到關於內容審查是否會未審先判，還有所謂的數位平台如何納管、後續罰則等問題。

高嘉瑜坦言，現在的討論確實會引起很多不必要的揣測，目前行政院已經先行停止或者延期，草案可以再跟各方做討論，進一步討論這些平台的責任應該到哪裡，甚至如何納管境外平台等，對於現在草案的方式是否能管到國外業者，也是大家的疑慮，不能說管了一邊、不管到另外一邊，這樣有管和沒管其實是一樣的，管的強度太高就有侵犯言論自由的疑慮。

至於過去民進黨的言論被翻出，遭網友質疑立場不同，高嘉瑜表示，目前民進黨的態度就是以言論自由為優先，這部分從鄭南榕當初在黨外時期所爭取到現在，民進黨對言論自由的堅持和理念不會改變，當然隨著歐盟或其他國家有數位法律相關規範，台灣確實也因應國際上的假訊息、國安議題等有相應處理，不過，各部會現在有相關法律，大家也會擔心是否在法律概念不明確前，有疊床架屋的疑慮，或者讓平台直接將使用者言論下架，恐侵犯言論自由。

高嘉瑜說， 政府應該思考如何說明、讓民眾了解草案內容，而不是只是做管制，「一昧的管制可能會引起更大的反彈跟反作用」；她說，目前的草案確實引起爭議，光是跟數位平台做溝通就有這麼大的反彈，後續會有更多討論、各部會意見一起來參與，才會再提出相關草案，相信蘇揆對於社會共識的承諾一定會落實。

此外，陳時中今天上午受訪也說，政府進行管理措施，要因應基本精神、社會需要兩個精神，NCC有構想提出立法建議，行政院認為對話要更多因此暫緩，這是正確的決定，社會要進步就需要社會的對話。

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高嘉瑜陳時中2022九合一大選2022台北市長

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