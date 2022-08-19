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告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

▲北市1名女子不滿被分手竟控前男友性侵，檢方發現全是她自導自演將無辜男予以不起訴 。（圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市女子因不滿與男友交往期間，對方不公開戀情，分手後，女子認為付出感情遭辜負，竟控前男友以束帶綑綁手腳性侵並被拍性愛影片，期間更被不雅影片威脅繼續發生數次性行為，檢方調查後，發現全是她自導自演，將無辜男友不起訴處分，男友反告誣告，法院依誣告罪判女子有期徒刑4月；民事部分前男友求償60萬。

小喬（化名）在警詢、檢方訊問時，難過表示，2018年10月28日，男友阿強（化名）在住處，以身體壓制方式，強行連結，在強制性交得逞後，同時拍攝性愛影片。男友數度以性愛影片為脅，要求繼續發生性行為，她只好配合5到6次；另外更指控男友曾提供混酒，讓她失去意識，並持束帶綑綁手腳後，乘機性交更導致她全身是傷。

阿強無奈表示，2人交往前，他還沒與前女友正式分手，小喬認有機可趁直接告白，2人發生第一次性行為後，確認交往，並約定好不公開戀情，豈料，交往3個月左右，小喬總是鬧脾氣哭鬧喊著要公開戀情，他再也受不了情緒勒索只好提出分手。

阿強解釋，交往中有發生數次性行為，有時會拍攝性愛過程，但都有得到小喬同意，並在看完後刪除，他也從未以性愛影片要脅發生關係，至於小喬說他提供混酒乘機性交那一次，事實上是2個人一起喝1到2杯調酒，雙方都是意識清醒下發生連結，使用束帶綑綁小喬手腳也是有被同意才嘗試，就是增加情趣而已，過程僅約10分鐘。

法院審理，勘驗小喬指稱遭拍性愛影片內容後，發現她樂在展示自己穿著睡衣體態，並與阿強交談愉快，足見二人互動甚為親密，且她稱遭乘機性交拍攝的影片，明顯知道有在被拍攝，甚至自行拿取飲品飲用，並神態自若稱自己喝的是白開水，全無性侵害被害人與加害人獨處時的不安及緊張情緒，倘若遭阿強以性愛影片脅迫，怎能在鏡頭下表現出如此從容感。

合議庭審酌，小喬明知阿強並未對她強制性交或乘機性交犯行，僅因感情發展不符自己期待，無法解釋SM時手腳綁痕，竟杜撰不實情節，向檢警提出刑事告訴，不僅浪費司法資源，也讓阿強受刑事偵查，而有受刑事處罰危險，且指控的妨害性自主罪名，嚴重影響阿強名譽，犯後更否認犯行，故依誣告罪，判處有期徒刑4月。

阿強獲得清白後提民事訴訟，指出他精神上受有痛苦，對小喬求償60萬元。法官認小喬虛構事實，利用司法機關追訴犯罪職權，導致阿強成為性犯罪嫌疑人而受偵查，雖經檢察官查明，但一般人對涉嫌性犯罪者，觀感是嫌惡不恥而鄙視，也讓阿強名譽應有減損，屬侵權行為，判小喬須賠10萬。20日內可上訴。

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