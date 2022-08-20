▲中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，引起言論自由限縮質疑。中廣董事長趙少康20日痛批，未來各大平台為了避免爭議，一定被警告就刪文，根本把言論自由破壞殆盡，這種「數位一言堂」絕對是史上最惡法，「蔡英文敢推數位一言堂，人民一定走上街頭！」

趙少康表示，網路的特色就是百家爭鳴，讓大家暢所欲言，寧願過頭都不要不及。然而，蔡政府現在卻企圖用《數位中介服務法》納管Dcard、YouTube、Facebook等社群平台，要求平台「不刪假訊息最高罰500萬」，比社維法的假訊息最高罰300萬還要誇張。未來平台為了避免爭議，一定被警告就刪文，根本把言論自由破壞殆盡，「這種『數位一言堂』絕對是史上最惡法。」

針對2013年《電信法第九條》爭議，趙少康開嗆，當時蔡英文總統大動干戈，在臉書上說「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」，質疑「蔡英文怎麼當了總統後，不只關閉沒收中天新聞台，還大搞言論恐怖，封殺不同意見。」

趙少康表示，綜觀「疫情、能源、外交、治安」蔡英文沒有一項做好，從Dcard、YouTube到Facebook對蔡政府都是罵聲一片，他怒批「蔡政府乾脆一不做、二不休統統納管，真是『綠能，你不能』，也難怪網路會用『蔡近平』諷刺當今政府，只想問2013年蔡英文口中的民主自由的信念，如今安在？」

趙少康感嘆，蔡政府執政後，社維法送辦謠言罪的數量暴增數十倍，還有7成的案件是警察機關主動查處，最後不罰的案件超過8成，這很明顯就是以「打假訊息」之名，行「箝制言論」之實；從過去抹紅BNT、PTT認知作戰等各種假訊息都出自民進黨之手，「如果要辦假訊息，蔡政府應該先把自己人統統罰過一遍。」

趙少康強調，民主可貴在於容納異見，奉勸蔡政府懸崖勒馬，想博好名聲靠的是做實事，不是不准人民說話，如果一意孤行推動《數位中介服務法》，人們一定會走上街頭抗爭到底。

▲趙少康放話：蔡英文若敢推「數位一言堂」，人民一定走上街頭 。（圖／翻攝自趙少康臉書）