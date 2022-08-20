才來1個月就騙2網友到柬埔寨　「月入12萬」女蛇頭手下大將落網

▲警方大力掃蕩人蛇集團，日前張姓女人蛇落網，同夥邱男躲在家中，遭警方逮捕。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

彰化地檢署指揮刑事局等單位日前破獲以41歲女子張惟甄為首的人蛇集團，日前又在外埔拘提到張女同夥邱嫌到案，現場並起獲手機5支及存摺2本等證物。據悉，邱男今年5月被吸收成為招聘人員，6月在網路上騙到王姓女子、許姓男子兩名網友，並安排2人出境，獲得12萬元仲介費用。但日前女人蛇落網後，邱男就躲在家中，警方將人拘提到案。

台中地方檢察署指揮清水分局及刑事警察大隊偵七隊在外埔拘提張女同夥邱男到案，現場並起獲手機5支及存摺2本等證物，訊後依涉嫌刑法意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢偵辨。

▲警方在邱男住處起獲手機5支及存摺2本等證物。（圖／記者游瓊華翻攝）



以張姓女子為首的人蛇集團，自今年5月開始在網路刊登廣告，以高薪為餌，誘騙民眾到柬埔寨等地工作，且每騙1人出國就有高薪仲介費，據悉已安排50多人出境。

清水警方指出，清查轄內前往柬埔寨等地尚未返國的民眾，執行家戶訪查並宣導，發現潛在的王姓被害女子，偵辦發現被害人王女與許男於6月初在交友網站認織邱嫌，並在臉書社團「偏門工作」以10萬元薪酬為餌，招募打字員，1分鐘30個字以上，於6月7日由邱嫌開車招募帶他們2人到桃園，交由張嫌接送被害人至旅館，護照及簽證辦理完畢，再載送至桃園機場搭機出境。

目前許男已於7月17日返台，但王女下落不明，已通報刑事局追查，並循外交管道釐清王女下落與安全。