「柬埔寨淘金」台女拒回台：男友還在那　想跟他共進退

記者崔子柔／綜合報導

台灣警方14日與泰國警方聯手，在曼谷蘇旺納普機場救出12名要從柬埔寨到緬甸「KK園區」的台灣人，其中有2男1女不願返台，形跡可疑，3人18日被押解回台，其中一名林姓女子透露，她男友還待在柬埔寨，想跟他共進退。

23歲的楊姓男子、28歲鄧姓男子及21歲林姓女子返台後，楊男被受害者認出是人蛇集團小組長，違反人口販運防制法罪嫌重大，有串、滅證之虞，由桃園地檢署複訊後收押禁見，鄧男則涉偽造文書以2萬元交保，林女目前被認定是被害人，訊後請回。

▲台中警方在外交部協助下，從泰國遣送3名詐團成員。（圖／民眾提供）



根據《自由時報》報導，在泰國機場發現的12名台人中，3人拒絕回台引起警方關注。同行受害者指出，林女跟他們從事一樣的工作內容，林女則供稱她是從事人才招募正當工作，並透露她的台籍男友還待在柬埔寨，想和男友共進退。

台中刑大18日北上桃園機場逮捕3人偵訊時，楊男辯稱只是單純去旅遊，林女則說是陪男友去工作，鄧男理由更離譜，竟說是受雇去當理髮師，不過受害人指證歷歷，稱楊男就是24小時監控他們生活作息的幹部，隨時突擊檢查手機、不准向外求助、禁止脫逃，1天工作12小時才能休息。