台男腿遭打「拳頭大洞」潰爛見骨　扔柬埔寨路邊流浪　家人：像老了30歲

▲林姓男子在柬埔寨路邊遭台商發現，但明顯精神異常且小腿有深可見骨的傷口。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

柬埔寨詐騙仍持續延燒，台中市一名33歲林姓男子今年3月間被友人介紹至當地打工，原以為可輕鬆月領近10萬高薪，未料卻慘遭詐團凌虐到精神異常，小腿被打至傷口幾可見骨，牙齒也被打斷2顆，詐團疑見他已「不敷使用」遂將他丟棄路邊。林男流浪了2個月後被路過台商發現，經聯繫林的台灣家屬，在6月底返台，其家人看到他大吃一驚，皮膚乾癟黝黑、雙眼失神，腳底皮膚粗糙不已，僅僅3月不見，竟彷彿瞬間老了30歲！

台中1名陳姓里長表示，他於6月12日接到柬埔寨當地的朋友電話，對方說有一名自稱是台中人的林姓男子，在西港街頭當流浪漢，左腿脛骨附近有一處拳頭大小的潰爛傷口，精神萎靡，躺在路上奄奄一息，是一名台商於5月20日路過時發現了他，並緊急將他送醫。

里長清查，該名男子確是自己的里民，聯繫林父後，確認該男就是他兒子，林父立即致電給柬埔寨的台商協會，請求友人給予協助，友人便幫忙將林男安置在金邊的飯店，並協助辦理護照，於6月底順利返台。

▲台商協助林男包紮就醫。（圖／民眾提供）

林男家屬見到滿臉鬍渣、皮膚乾黑的林男相當心疼，因林男出國前原是體格健壯、頗為白皙的模樣，未料僅3月沒見，竟被詐團折磨至不成人形，外表像是老了30歲。

此外，林男的精神狀況非常不好，還會碎碎念，家屬猜測，可能是林脾氣硬、不聽話，時常被詐團教訓，導致精神異常，最後被踢出門，才會在街上流浪。里長指出，儘管如此，林男家屬看到近期新聞，非常慶幸好在林男未被賣到緬甸「KK園區」，還遇到好心台商，總算是保住了小命。

據悉，林男在出國前有酒駕紀錄，並且尚未服刑（酒測值超過0.25），在入監之前，林男3月間接受朋友邀請，並於3月28日出國至柬埔寨。幸運返台後，林男配合檢警服刑，刑期5月，林父表示，「趁這個機會讓他進去修心，暫時不要受外界打擾。」並且，經過了1個多月的休養，林男逐漸恢復過去健康模樣。

▲林男休養後外觀恢復圓潤健康（圖左）；林男在柬埔寨被發現時皮膚乾癟黝黑（圖右）。（圖／民眾提供）