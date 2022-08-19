　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台男腿遭打「拳頭大洞」潰爛見骨　扔柬埔寨路邊流浪　家人：像老了30歲

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林姓男子在柬埔寨路邊遭台商發現，但明顯精神異常且小腿有深可見骨的傷口。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

柬埔寨詐騙仍持續延燒，台中市一名33歲林姓男子今年3月間被友人介紹至當地打工，原以為可輕鬆月領近10萬高薪，未料卻慘遭詐團凌虐到精神異常，小腿被打至傷口幾可見骨，牙齒也被打斷2顆，詐團疑見他已「不敷使用」遂將他丟棄路邊。林男流浪了2個月後被路過台商發現，經聯繫林的台灣家屬，在6月底返台，其家人看到他大吃一驚，皮膚乾癟黝黑、雙眼失神，腳底皮膚粗糙不已，僅僅3月不見，竟彷彿瞬間老了30歲！

台中1名陳姓里長表示，他於6月12日接到柬埔寨當地的朋友電話，對方說有一名自稱是台中人的林姓男子，在西港街頭當流浪漢，左腿脛骨附近有一處拳頭大小的潰爛傷口，精神萎靡，躺在路上奄奄一息，是一名台商於5月20日路過時發現了他，並緊急將他送醫。

里長清查，該名男子確是自己的里民，聯繫林父後，確認該男就是他兒子，林父立即致電給柬埔寨的台商協會，請求友人給予協助，友人便幫忙將林男安置在金邊的飯店，並協助辦理護照，於6月底順利返台。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台商協助林男包紮就醫。（圖／民眾提供）

林男家屬見到滿臉鬍渣、皮膚乾黑的林男相當心疼，因林男出國前原是體格健壯、頗為白皙的模樣，未料僅3月沒見，竟被詐團折磨至不成人形，外表像是老了30歲。

此外，林男的精神狀況非常不好，還會碎碎念，家屬猜測，可能是林脾氣硬、不聽話，時常被詐團教訓，導致精神異常，最後被踢出門，才會在街上流浪。里長指出，儘管如此，林男家屬看到近期新聞，非常慶幸好在林男未被賣到緬甸「KK園區」，還遇到好心台商，總算是保住了小命。

據悉，林男在出國前有酒駕紀錄，並且尚未服刑（酒測值超過0.25），在入監之前，林男3月間接受朋友邀請，並於3月28日出國至柬埔寨。幸運返台後，林男配合檢警服刑，刑期5月，林父表示，「趁這個機會讓他進去修心，暫時不要受外界打擾。」並且，經過了1個多月的休養，林男逐漸恢復過去健康模樣。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林男休養後外觀恢復圓潤健康（圖左）；林男在柬埔寨被發現時皮膚乾癟黝黑（圖右）。（圖／民眾提供）

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
羅力宣布引退！丘總回應了
共軍軍演！他喊「中國要從台灣撤僑了」　下場出爐
艾成身亡　「驚喜現身開唱」！網悲：為何走後才被看見
付不出15萬！18歲少年困柬埔寨恐遭「拖後山分屍」媽求援

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022桃園蓮花季　8／20-21續推擊樂演出、手作體驗等活動

台男腿遭打「拳頭大洞」潰爛見骨　扔柬埔寨路邊流浪　家人：像老了30歲

新北賦予甘藷新生命　青農陳忠慶推創意「地瓜蛋黃酥」

落實全民國防！新北備役役男演訓召集　柯慶忠：儲備即戰力

防護罩得住！金山財神廟慈善會　贈萬金石15校防疫隔板

女登山客爬八通關古道摔邊坡頭著地　出動黑鷹直升機急送醫

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

台南市校舍工程　再獲6座國家卓越建設獎肯定

廬山溫泉區恐成小林村2.0！南投縣府遭糾正…林明溱喊冤：依法辦理

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

男想追夢！友無條件支持　聽借100萬打槍：有條件了

吳磊趙露思「隔空牽起少商弦」　見疑商虐心...同款哭哭表情包

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

開進地下室突猛撞牆壁　車頭變形！駕駛送醫亡

《換乘戀愛2》傲嬌直男超嘴硬　當眾說前女友「狗很醜」...主持人笑翻！

2022桃園蓮花季　8／20-21續推擊樂演出、手作體驗等活動

台男腿遭打「拳頭大洞」潰爛見骨　扔柬埔寨路邊流浪　家人：像老了30歲

新北賦予甘藷新生命　青農陳忠慶推創意「地瓜蛋黃酥」

落實全民國防！新北備役役男演訓召集　柯慶忠：儲備即戰力

防護罩得住！金山財神廟慈善會　贈萬金石15校防疫隔板

女登山客爬八通關古道摔邊坡頭著地　出動黑鷹直升機急送醫

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

台南市校舍工程　再獲6座國家卓越建設獎肯定

廬山溫泉區恐成小林村2.0！南投縣府遭糾正…林明溱喊冤：依法辦理

姆巴佩搶罰點球還撞梅西？　魯尼痛批：沒看過這麼自私的人

美宣布：對烏克蘭新增「海馬士飛彈」等7.75億美元軍援

美股開盤走低　道指挫跌300點

台灣旅客持落地簽訪泰國　10月起延長為30天

俄國拒在烏克蘭設「非軍事區」　基輔矢言收復1991年疆土

日本「托盤交易防疫照」6萬人朝聖：衛生習慣好大　Coser被神出

公園驚見鱷魚「拖浮屍」游過目擊者瘋傳　25歲男游幾分鐘慘死

布朗尼霸氣封阻！　被讚「重現詹皇賞伊古達拉追魂鍋」

馬3男違停卸貨區！他按喇叭提醒遭嗆「可憐開貨車」　網笑：傻傻的

唐西奇勾射美技成焦點　庫班透露他在「練新招」

垃圾車一來 狗勾花式浮誇獻唱

地方熱門新聞

台男慘遭凌虐家屬悲：像老了30歲

2022桃園蓮花季　8/20-21推擊樂、手作體驗活動

女爬八通關古道摔邊坡　黑鷹出動搶救

基隆看守所推收容人「出所安置服務」

嘉義民雄大士爺祭、「東石海之夏」接棒登場

台南市公布第6波酒駕累犯名單

因廬山溫泉區問題遭糾正！林明溱喊冤：依法辦理

最美里長候選人陳紫渝爆紅後...更想做一件事

嘉義市推神隱天臺暗光鳥　打造夜間新生活

台南市校舍工程獲6座國家卓越建設獎

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策

國家卓越建設獎台南全國第一

一小時雙破毒品案

新北賦予甘藷新生命　青農陳忠慶推「地瓜蛋黃酥」

更多熱門

相關新聞

女曾在台積電上班　自願詐騙仍遭賣

女曾在台積電上班　自願詐騙仍遭賣

柬埔寨打工陷阱話題延燒，當地一名台商4月初帶著近5萬美元前往西港救出兩名台灣人，由於柬國地方官員受賄包庇，救援過程只能直接與中國黑道交手，呼籲台灣人別再涉險。

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

連身障者也不放過　涉誘騙到泰柬工作3嫌遭羈押

連身障者也不放過　涉誘騙到泰柬工作3嫌遭羈押

法拉利姐講「東浦寨」還原真相　網笑翻：超心虛

法拉利姐講「東浦寨」還原真相　網笑翻：超心虛

Bump杜拜被害人與詐欺犯同名　插畫家轉貼判決

Bump杜拜被害人與詐欺犯同名　插畫家轉貼判決

關鍵字：

柬埔寨詐騙

讀者迴響

熱門新聞

下面痛到掰咖！醫一戳猛噴30c.c.膿漿　她：男友喜歡用嘴

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

創作曲沒人要！艾成生前「嘶吼自己唱」片段曝

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

狠男吃住睡都靠死者　又和他女友曖昧

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

刺死室友口角　嫌驚嚇過度講不出話

彰化奇景！防火巷13年進化史　網友驚：從空橋變成倉庫　

台男慘遭凌虐家屬悲：像老了30歲

女曾在台積電上班　自願詐騙仍遭賣

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

線上搶訂「手搖飲買1送1」爽喝8天

愛莉莎莎赴泰國被偷「損失13萬」！曝超昂貴成本

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

更多

最夯影音

更多
黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！
余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面