青埔某施工大樓發生憾事！賴香伶批勞檢慢半拍？　桃市府澄清

▲賴香伶批勞檢慢半拍？致青埔青埔某施工大樓發生憾事。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔某大樓建案20日發生工人從高樓墜地事故，引發民眾黨桃園市長參選人賴香伶重視指出，該大樓建案於本月5日，被拍到牆面和樑柱嚴重龜裂，引發民眾心驚疑慮。當時，她就呼籲市府應立即做出停工處分，且要查明施工是否按照法定規範施作？遺憾的是，市府找了建管處來對外宣稱建築結構安全無虞，致該起職災悲劇發生！

賴香伶說，諷刺的是，勞動部在6月24日特地發動全國所有勞動檢查機構同步實施營造工地勞動檢查，強調近日民間建築工程顯有管理疏忽，造成數起重大職災事件，並表示每年營造業重大職災以發生於7月至9月間為最高，類似的大規模勞動檢查將持續進行。

▲勞檢處派副處長帶領營造業科同仁前往調查。（／資料照）

但，6月24日勞動部說勞檢要持續進行，桃園市政府有關心嗎？7月5號該建案施工曝光，她呼籲下令停工檢查，桃園市政府還不甩！桃園市政府到底在幹嘛？從頭到尾對該案市政府只做了一件事，就是7月5號急著找建管處來背書，對外宣稱「很安全」！然後呢？然後就沒有然後了！

市政府沒有下令停工、沒有要求勞檢單位協同作業、沒有通盤檢查施工人員的作業細節，抹粉施脂的功夫效率第一，但安全才是施工核心，市政府沒有發揮功能，勞檢拖了兩個禮拜還沒有啟動，如果這不是怠慢，什麼才是怠慢？難道真的要等到出人命了才會重視工安的安全嗎？

針對賴香伶批抨市府勞檢怠慢，勞檢處嚴正澄清說明指出，青埔某大樓發生建案牆面和樑柱嚴重龜裂，勞檢處獲報後，採取下列措施：

1.建築安全：市府建築管理處為確保建築安全，於7月5日即已派員至現場查看，後續也請專業技師及建築師提出書面報告向建管處備查，認定沒有結構上的問題。

2.職業安全：市府勞檢處更於7月7日即會同勞動部職業安全衛生署至該建案實施勞動檢查，當日即發現有2公尺以上開口處未設置護欄、護蓋，違反《職業安全衛生法》，勞檢處除當場處以停工處分，更重罰新臺幣12萬元，該日被停工之處所，後因營造廠提出改善復工申請，經勞檢處再派員確認後同意復工。

無奈20日仍再發生勞工墜落災害，勞檢處收獲通報後立即指派副處長帶領營造業科同仁前往調查，初步調查意外發生處為管道孔，現場僅殘存鋪設用的普通浪板，疑似罹災者踏穿浪板墜落地面致死，勞檢處除深感遺憾，並依此次調查發現缺失，擴大停工範圍且將處以最高罰鍰，後續會將調查報告書移送桃園地檢署偵辦追究相關人等之過失致死責任。